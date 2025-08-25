Piden al Consistorio de Llodio que no haga el comedor social en el local de San Roketzar

El pleno municipal de Llodio dio ayer luz verde a la moción presentada por la Asociación de Pensionistas y Jubilados San Roketzar de Llodio para ... que no se haga el comedor social en el local de San Roketzar. El texto de los jubilados contó con los votos a favor de PNV, Omnia, PSE y la abstención de EHBildu, que es quien ostenta la Alcaldía. Los jubilados instaban a la Corporación municipal a que «adopte una posición contraria al desarrollo del proyecto de comedor social en el actual local de la asociación».

Según los pensionistas, el proyecto supondría «una nueva merma en los ya escasos espacios disponibles». Para la asociación, que estuvo ayer presente en el debate de su moción, las obras en el local «implicarían un traslado temporal a instalaciones ubicadas en barrios como Gardea o Areta», lugares que «no reúnen las condiciones mínimas de accesibilidad y movilidad para personas mayores».

Desde el Ayuntamiento se propuso el uso de un único autobús para trasladar a los 630 socios, una medida «escasa» para San Roketzar porque se necesitaría «un autobús cada media hora por lo menos». Como solución, desde la asociación se han trasladado diversas alternativas para el nuevo comedor social: el centro gallego, la antigua biblioteca o el antiguo centro de mayores.

248.000 euros

La moción exige, además, «una solución urbanística y presupuestaria que garantice la dotación de un local unificado, amplio y digno» para la asociación, algo con lo que se han mostrado de acuerdo todos los partidos. La edil de Mayores, Ludi Temiño, concedió que el centro «necesita una inversión para que sea más digno» y señaló que el Gobierno quiere que se haga «cuanto antes» aunque más adelante se traslade a otro local como el ambulatorio, que se prevé se moverá a Latiorro.

La moción se aprobó con votos a favor de PNV, Omnia y PSE. Los ediles de Bildu se abstuvieron

Omnia se ha opuesto a esto porque «no se puede gastar 248.000 euros en algo temporal». Por su parte, los jeltzales han recordado una alternativa que ya recogieron en su programa electoral: ampliar el actual local con el que hay anexo.

Por ahora, el futuro del comedor social y el centro de mayores sigue en el aire, ya que se desconoce si el proyecto para unificar los dos seguirá adelante o se buscarán alternativas.