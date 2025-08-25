El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El centro de mayores acoge a 630 socios. E. C.

Piden al Consistorio de Llodio que no haga el comedor social en el local de San Roketzar

Ania Ibañez

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:55

El pleno municipal de Llodio dio ayer luz verde a la moción presentada por la Asociación de Pensionistas y Jubilados San Roketzar de Llodio para ... que no se haga el comedor social en el local de San Roketzar. El texto de los jubilados contó con los votos a favor de PNV, Omnia, PSE y la abstención de EHBildu, que es quien ostenta la Alcaldía. Los jubilados instaban a la Corporación municipal a que «adopte una posición contraria al desarrollo del proyecto de comedor social en el actual local de la asociación».

