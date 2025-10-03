La oposición pide una comisión urgente sobre el comedor de mayores en Llodio La solicitud exige «transparencia y explicaciones» sobre un «conflicto que se ha gestionado de espaldas» a los tres partidos

Los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Llodio, PNV, Omnia y PSE, han solicitado de manera conjunta la convocatoria de una Comisión Informativa de Asuntos de Pleno del Área de Cohesión Social, con carácter «extraordinario y urgente». Esta petición exige al Gobierno municipal «transparencia y explicaciones» ante un conflicto que «hasta la fecha se ha gestionado de espaldas a los grupos de la oposición». La petición se ha registrado tras el pleno celebrado el lunes 29 de septiembre en la que ya se solicitó esta Comisión Informativa para esta misma semana, «preferiblemente el viernes».

La oposición también remarca que «el Ejecutivo local no puede seguir ignorando este problema ni ocultando la información», y advierten que no aceptarán «más opacidad ni exclusión en la gestión del asunto», alegando que «afecta de lleno a la vida social de Llodio». En el comunicado se solicita la presencia de la directiva del Club de Jubilados San Rokezar para exponer «de manera directa los hechos acontecidos en el centro en las últimas semanas», tildándolos de «graves y serios».

En la solicitud recuerdan que «actuamos en representación de la mayoría social de Llodio», reiterando que «nos hemos posicionado sobre este tema de forma clara en debate plenario», ya que el pasado lunes 22 de septiembre, los tres partidos votaron en un Pleno municipal a favor de la moción presentada por San Rokezar en la que rechazaban que el comedor de mayores se ubicara en su centro. La oposición recalca que «resulta especialmente grave el ninguneo al que estamos siendo sometidos en un tema de gran relevancia para los vecinos del municipio».

