El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pilar Isusi fundó junto a dos compañeras el Centro de Salud Mental del Valle de Ayala. Blanca Castillo

«He tenido oportunidades que otras mujeres no han vivido, he sido una privilegiada»

Pilar Isusi fue la primera neuropsicóloga en Álava, por lo que hoy recibe un homenaje en la Casa de Cultura de su Llodio natal por ser una pionera

Ania Ibañez

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Si le preguntan a Pilar Isusi (1941) por el homenaje que va a recibir hoy en la Casa de Cultura de Llodio (13.00) dirá ... que no se lo merece. «Hay mujeres con muchas menos posibilidades que yo que han hecho más cosas», responde con humildad. «He sido una privilegiada, he tenido oportunidades que otras mujeres no han vivido». La reflexión anterior no resta méritos, sin embargo, a la que fue la primera neuropsicóloga de Álava, fundadora del Centro de Salud Mental del Valle de Ayala, entre otras contribuciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  2. 2 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  3. 3 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  4. 4 Servicios mínimos, manifestaciones, transporte público...
  5. 5

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  6. 6

    Mejora del sueño, la memoria, el sexo... Cómo tomar ashwaganda para optimizar sus efectos
  7. 7 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  8. 8

    Sanidad aclara a Euskadi que liquida mal la atención a pacientes de otras comunidades
  9. 9

    Las Hijas de la Caridad se quedan sin monjas para el centro foral de menores desprotegidos
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «He tenido oportunidades que otras mujeres no han vivido, he sido una privilegiada»

«He tenido oportunidades que otras mujeres no han vivido, he sido una privilegiada»