Llodio revalida su título de capital de la morcilla

«Aquí tenemos las mejores morcillas del mundo», ha expresado hoy sábado con convicción Conchi Herrería, tras aprovisionarse del negro embutido envasado al vacío. Por ... la tarde iba a degustar las viandas con sus amigos y a celebrar así el Día de las Morcillas de los 'Sanroques' de Llodio, una tradición «muy especial» para ella. E irrenunciable. Tanto que «en 2009 tuve una boda y me sentó como una patada en el cielo de la boca», ha recordado bolsa en ristre. «De 52 fines de semana que hay al año, tuvo que ser el sábado de morcillas...».

Al igual que ella, muchos laudiotarras han aprovechado la mañana para hacer acopio del manjar local, generando colas fuera de las charcuterías y carnicerías. Los más prevenidos, habían hecho sus encargos semanas antes. «Hoy se recogen más pedidos que otra cosa», ha explicado Jagoba Santamaría, tercera generación en la carnicería que lleva el apellido familiar desde que se creó en 1952. Por adelantado tenía comprometidas «más de 2.000 morcillas», ha añadido el carnicero, porque «si eres de Llodio el día de hoy comes morcilla estés donde estés».

PROGRAMA HOY 11.00. Procesión a la ermita con la imagen de San Roque y misa en la campa.

12.00. Encierro y vaquillas.

13.00. Teatro 'Meraki' en la plaza Lamuza.

14.00. Comida de la Cofradía del Señor Sant Roque en el pórtico de la iglesia.

17.00. Paseo de gigantes y cabezudos por las calles.

20.30. Actuación musical de Goxuan Salsa en Alberto Acero.

23.30. Pasacalles y quema de 'Roketxu' en la Herriko Plaza.

00.00 Txupinazo final.

La receta del embutido no varía mucho de obrador en obrador, excepto por las cantidades y algún toque especial. En el caso de Santamaría es «la de siempre»: con arroz, puerro –«de la zona»–, cebolla, pimienta negra, nuez moscada, manteca y sangre. Otros que han mantenido la manera de elaborar sus morcillas desde 1958 son los responsables de la charcutería Ana Mari. Unai Ussía, también tercera generación al frente, ha agregado que el secreto es la «materia prima de calidad y hacerlo todo de natural, sin conservantes».

Receta tradicional Las morcillas se elaboran con «arroz, puerro, cebolla, manteca y sangre» con añadidos que varían

Algo que funciona, porque antaño, cuando la Cofradía Sant Roque hacía su concurso de morcillas en este día popular, siempre ganaba Ana Mari. «Ahora les abastecemos para la morcillada de la tarde», donde se prepararán «unas 825» en parrillas para el disfrute de los vecinos. Hasta entonces, Ussía se estaba dedicando a proveer a varios bares de la zona del centro con esta vianda, protagonista como tapa en muchos de ellos durante la hora del vermú.

Joana Ugarte, sin embargo, se reservaba para la tarde. «Nos juntamos todos los amigos y mientras se hacen las morcillas nos tomamos unos kalimotxos», ha explicado mientras compraba cinco unidades para ella y su cuadrilla en la carnicería Arza. Iñaki, su dueño, tenía que ir a la nevera industrial a varios metros del local para coger más porque ya se le habían acabado.

Un día «muy familiar»

«Siempre dejo morcillas de más por si acaso, pero casi todo lo que hay aquí son pedidos», ha explicado el charcutero mientras abastecía su tienda. «El resto del año no se venden tantas, así que en estas fechas nos desbordamos».

«Es muy bonito ver cómo se hacen en los baserris», ha apostillado Joana Ugarte, ya con sus preciadas sartas. Siendo cazadora, está habituada al proceso de hacer el embutido, pero ayer quiso disfrutar de la jornada con amigos.

«Me gusta mucho porque es un día muy familiar», ha compartido el sentimiento Gurutze, que hacía cola fuera de la carnicería Eskuza. «Es una manera de juntarse todos y pasarlo bien», ha descrito mientras compraba otros productos, porque el encargado de las morcillas es un amigo de la cuadrilla. «Muchas veces no nos vemos en todo el año y este es la excusa perfecta para hacerlo».

Por la tarde el humo y el olor a barbacoa han invadido la Herriko Plaza y las calles aledañas cuando ha comenzado la tradicional morcillada al resguardo del pórtico de la iglesia. El acto, que ha confirmado a Llodio como la capital de este embutido, ha sido multitudinario y antesala perfecta para el Día de la Cofradía, el broche final a los 'Sanroques'.