Participantes del concurso gastronómico el año pasado. Rafa Gutiérrez.

Llodio pone en marcha los fogones para su concurso gastronómico

Se esperan entre 100 y 150 participantes en la cita de Rakataplá para deleitar al jurado con sus tortillas y conejo guisado en la plaza Aldai

Ania Ibañez

Sábado, 23 de agosto 2025, 01:12

«Estamos en la plaza desde las 4:30», explica Jagoba de la Torre, miembro de la sociedad Rakataplá, sobre la organización del conscurso gastronómico ... que se ha convertido en un referente de los 'Sanroques' de Llodio y que tendrá lugar hoy. Después de varios vaivenes que no terminaron de resolverse hasta este lunes, cuando se confirmó su celebración, Rakataplá seguirá adelante con su histórico certamen, una de las citas ineludibles de las fiestas llodianas. Por suerte para los vecinos y curiosos, el concurso sigue en pie y en gran parte se debe a ellos, ya que «se han volcado con nosotros», recalca De la Torre. «Gracias al pueblo y su apoyo reconsideramos nuestra decisión de cancelarlo».

