Llodio pone en marcha los fogones para su concurso gastronómico

«Estamos en la plaza desde las 4:30», explica Jagoba de la Torre, miembro de la sociedad Rakataplá, sobre la organización del conscurso gastronómico ... que se ha convertido en un referente de los 'Sanroques' de Llodio y que tendrá lugar hoy. Después de varios vaivenes que no terminaron de resolverse hasta este lunes, cuando se confirmó su celebración, Rakataplá seguirá adelante con su histórico certamen, una de las citas ineludibles de las fiestas llodianas. Por suerte para los vecinos y curiosos, el concurso sigue en pie y en gran parte se debe a ellos, ya que «se han volcado con nosotros», recalca De la Torre. «Gracias al pueblo y su apoyo reconsideramos nuestra decisión de cancelarlo».

Así, a las 8.00 horas la plaza Aldai se llenará un año más de humo y «olor de cocina rica». Desde su origen en 1936, el concurso es «el único que sigue manteniendo fuego de leña» en España, al igual que tampoco hay ningún otro que sea mixto, es decir, «se suman los puntos de la tortilla y el conejo guisado», explica De la Torre.

Rakataplá no participa en el jurado. La entidad se limita a organizar el acto con «meses de trabajo previo» . Una vez llega el día de la verdad, su trabajo consiste en «marcar los fuegos, echar la arena, vallar todo y perimetrar la plaza por motivos de seguridad». La degustación de los platos recae en un jurado «ajeno» que normalmente se compone de «gente de fuera del pueblo». Así se evitan «suspicacias» en torno a los votos.

Conejo «sin experimentos»

Tampoco hay restricciones respecto a los ingredientes que se pueden usar en ambos platos, aunque los participantes «van a los más clásico» y se limitan a hacer tortilla de patata con o sin cebolla y conejo guisado «sin experimentos». Muchos de ellos son reincidentes, y aunque no se sabrá hasta que se inicie el concurso, se esperan entre 100 y 150 fuegos, «lo que significa el doble de platos». El resultado podrá ser degustado 'in situ', puesto que Rakataplá facilitará esta vez sillas y mesas para deleite de los concursantes e invitados a la posterior comida.