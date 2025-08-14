Llodio inicia sus fiestas con el pregón

Otra de las localidades que se unen al calendario de fiestas populares de esta semana es Llodio con sus 'Sanroques', que darán comienzo al primer ... tramo de las festividades este jueves con la lectura del pregón a las 19.00 horas en la Herriko Plaza. Este año, el honor de dar inicio a las fiestas recae en el coro ArteOn, con el toque especial de que serán los niños y jóvenes integrantes los que tomarán la palabra para difundir el mensaje festivo que servirá de pistoletazo de salida para sus vecinos.

Aun así, hasta el viernes a las 12.00 horas no se dará comienzo a las festividades de manera oficial. Será entonces cuando la cuadrilla Baldarrak prenda el primer cohete del chupinazo en el Ayuntamiento, dando paso a una kalejira por las calles de la localidad a cargo de los grupos Los Arlotes, Ekin Joleak, Agrupación Musical San Roque y Laudioko Gaiteroak.

En otro orden de cosas, el sindicato LAB ha denunciado la falta de facultativos en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Llodio. Ya el lunes no hubo trabajadores, «situación que se va a repetir, si no se rectifica antes, el viernes y el domingo». En la denuncia recalca las «altísimas temperaturas» que se prevén para fiestas y arremete contra Osakidetza. Le reprocha su «inadmisible abandono de la comarca» que «genera un escenario de vulnerabilidad que afecta a toda la población».

Subvención a a Rakataplá

Además, el Ayuntamiento de Llodio confirmó que la asociación Rakataplá ha recibido en su cuenta bancaria la subvención de 18.354,40 euros correspondiente a la organización del concurso gastronómico por fiestas. Desliza que se produjo un error en el proceso de envío que la entidad bancaria asumió y subsanó en horas, de lo que fue informado la propia Rakataplá. El pago se realizó el día 8 y el cobro efectivo, el 11. El Ayuntamiento espera que el colectivo retome el certamen culinario del 23 de agosto. De lo contrario, le insta a devolver la cuantía de la ayuda «efectivamente cobrada».