Llodio inicia sus fiestas con el pregón

El sindicato LAB denuncia que el PAC carecerá de médico en los 'Sanroques'

Ania Ibáñez

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:47

Otra de las localidades que se unen al calendario de fiestas populares de esta semana es Llodio con sus 'Sanroques', que darán comienzo al primer ... tramo de las festividades este jueves con la lectura del pregón a las 19.00 horas en la Herriko Plaza. Este año, el honor de dar inicio a las fiestas recae en el coro ArteOn, con el toque especial de que serán los niños y jóvenes integrantes los que tomarán la palabra para difundir el mensaje festivo que servirá de pistoletazo de salida para sus vecinos.

