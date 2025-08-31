El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La comida de la Cofradía mantiene su menú intacto desde 1599. Rafa Gutiérrez

Llodio despide las fiestas en hermandad

El pórtico de San Pedro volvió a acoger este domingo la tradicional comida de la Cofradía Sant Roque, a la que se apuntaron 348 comensales

Ania Ibañez

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:41

La comida de la Cofradía de Sant Roque «ha vuelto a casa». Así describía este domingo el mayordomo Jose Mari Castillo el retorno de las ... decenas de mesas y bancos al pórtico de San Pedro de Lamuza tras las obras del año pasado. Un alivio, ya que además la lluvia había provocado que la romería y misa se celebraran en la iglesia y no en las campas, porque «la gente mayor nos podemos resbalar».

