Llodio congela los impuestos y tasas municipales para 2026

Las tasas e impuestos municipales de Llodio no subirán en 2026. La propuesta inicial del equipo de gobierno de EH Bildu, que contemplaba una subida ... generalizada del 2%, finalmente no se llevará a cabo tras un pacto con el PNV para congelar la fiscalidad municipal que anunciaron ayer los jeltzales, principal fuerza en la oposición.

El portavoz de la formación, Ander Añibarro, defendió el acuerdo para dejar todo como está como una medida para «proteger a las familias en un momento en el que el coste de la vida sigue subiendo». Los jeltzales habían planteado «realizar un estudio serio y detallado» para «aplicar futuras subidas con fundamento y criterios objetivos». Si no, la alternativa que proponían es la que finalmente se ha dado: congelar los tributos municipales.

El Gobierno municipal no anunció el pacto con el PNV pero sí ha convocado el pleno para abordar las ordenanzas fiscales este próximo lunes. Allí será donde se plasme, si nada se tuerce, el pacto anunciado ayer por el PNV.

Un acuerdo «por necesidad»

Los jeltzales, a pesar del acuerdo, volvieron a criticar al equipo de gobierno por su «improvisación». Añibarro acusó al Gabinete Gastaka de «trabajar a contrarreloj en asuntos de máxima importancia» y afeó a Bildu que «el consenso del que ahora presume sólo ha sido posible porque necesita el apoyo del resto de grupos municipales para sacar adelante sus propuestas». «No ha sido una voluntad real de diálogo, sino una necesidad política», censuró.

Pese a todo, el PNV se felicitó por la congelación, «una buena noticia para todas y todos los laudioarras, porque contribuye a aliviar las economías familiares y refuerza nuestro compromiso con una gestión municipal responsable y cercana».