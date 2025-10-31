El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ayuntamiento ha convocado un pleno para abordar las ordenanzas fiscales el lunes. Sandra Espinosa

Llodio congela los impuestos y tasas municipales para 2026

No subirán un 2% como había planteado el Ayuntamiento inicialmente tras un pacto entre Bildu y PNV

Ania Ibañez

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:17

Comenta

Las tasas e impuestos municipales de Llodio no subirán en 2026. La propuesta inicial del equipo de gobierno de EH Bildu, que contemplaba una subida ... generalizada del 2%, finalmente no se llevará a cabo tras un pacto con el PNV para congelar la fiscalidad municipal que anunciaron ayer los jeltzales, principal fuerza en la oposición.

