Las hermanas han dejado huella en tres generaciones de estudiantes. E. C.

Las Hijas de la Caridad se despiden de Llodio tras un siglo educando a los jóvenes

La congregación de monjas mantendrá la titularidad del colegio La Milagrosa, pero se irán a vivir a las residencias de la comunidad en Bilbao

Ania Ibáñez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:12

El 7 de agosto de 1922 siete Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl llegaban desde Madrid a Llodio. 103 años más tarde ... se despiden de la comunidad tras haber educado a tres generaciones de laudiotarras en el colegio La Milagrosa. Especialmente a mujeres, ya que formaron en exclusiva chicas hasta 1981, cuando el centro empezó a ser mixto y se asentó definitivamente en el barrio de Ugarte donde aún continúa su labor.

