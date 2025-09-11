Las Hijas de la Caridad se despiden de Llodio tras un siglo educando a los jóvenes
La congregación de monjas mantendrá la titularidad del colegio La Milagrosa, pero se irán a vivir a las residencias de la comunidad en Bilbao
Ania Ibáñez
Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:12
El 7 de agosto de 1922 siete Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl llegaban desde Madrid a Llodio. 103 años más tarde ... se despiden de la comunidad tras haber educado a tres generaciones de laudiotarras en el colegio La Milagrosa. Especialmente a mujeres, ya que formaron en exclusiva chicas hasta 1981, cuando el centro empezó a ser mixto y se asentó definitivamente en el barrio de Ugarte donde aún continúa su labor.
La congregación de San Vicente de Paúl mantendrá la titularidad del colegio a través de Sor Prudencia Sáez, quien ejercerá como directora pese a trasladarse a vivir a Bilbao, según informan desde el Obispado. El resto de hermanas se unirán a la misma comunidad o, en su defecto, a la que se ubica en Getxo, ya que «son mujeres mayores y las comunidades allí son más grandes», añaden desde la Diócesis de Vitoria.
Sor Prudencia y La Milagrosa han invitado a los vecinos a un homenaje que se celebrará el próximo día 27 de septiembre para despedir a las hermanas que abandonan el centro. El acto pretende ser «un momento de cariño y agradecimiento» que dará comienzo a las 11.00 horas en el salón de actos del colegio. Se hará una celebración del trabajo llevado a cabo por las Hijas de la Caridad durante estos más de cien años y se finalizará con un aperitivo al que invitan a todo aquel que se acerque.
Un siglo de cambios
Mucho ha cambiado desde que Sor Eustaquia llegara a Llodio junto a seis hermanas para hacerse cargo de los pacientes del hospital-asilo, donde también impartían clases. De ahí pasaron por el edificio de la plaza, donde se centraron exclusivamente en la educación, y posteriormente por los barracones de la avenida de Zumalakarregi hasta afincarse en el actual edificio del barrio de Ugarte, donde empezaron a incluir varones entre su alumnado.
No fue el único cambio, porque desde que iniciaran su proyecto educativo han ido ampliando su oferta educativa –con aulas de modelo By D– y con varios servicios nuevos como el comedor o la guardería. También ofrecen una educación plurilingüe, con una inserción progresiva del inglés.
Por sus aulas han pasado educadoras que han quedado en la memoria de sus alumnos, como Sor Teodora y Sor Cecilia, profesoras de música y, en el caso de la primera, también de euskera. También Sor Marina, que fue la primera asistenta social de Cáritas en el municipio, o Sor Visitación, que dejó huella en sus estudiantes por su bendita paciencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.