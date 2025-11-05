La exposición 'Periferia' da a conocer artistas de Llodio en Zas

«Periferia trata sobre esa sensación de no encajar». Así ha descrito Izaskun Alonso, una de las autoras, las emociones que reposan tras el título ... de la nueva exposición que acoje Zas Kultur. Una muestra de distintas ramas del arte de parte de seis autores de Llodio que ya han expuesto sus obras en su localidad, más concretamente en el centro cultural local Kulturlab, que ha colaborado con Zas para traer 'Periferia' a Vitoria. La exposición abrirá sus puertas mañana a las 19.30 y será una pequeña ventana al arte de Llodio hasta el 6 de diciembre.

«El título se debe en parte a la geografía», ha expresado Izaskun Alonso durante la presentación de la muestra este miércoles. A sus espaldas descansaba su aportación, un 'collage' cromático de paredes verdes, amarillas y rosas que inundaba el espacio de color. «Estamos lejos de Álava y siempre nos hemos sentido ignorados», ha expandido la pintora, «y también somos periferia del Gran Bilbao, porque estamos al límite pero para ellos somos de otro municipio».

Con esta muestra pretenden acercar su arte a la capital, aunque Alonso puntualiza que «esa periferia es un estado bueno para la creación, se crea una resistencia». Algo que se palpa en las obras expuestas en Zas. En el escaparate descansan las creaciones de la escultora Nerea Apodaka en las que lo banal toma una nueva forma de manera delicada. «Crea ensamblajes con materiales que han sido descartados», ha explicado Alonso sobre las distintas piezas expuestas, como unas manos (algunas de ellas fracturadas) que descansan bajo diversos cristales relucientes.

Una vez dentro del espacio, en las paredes se pueden observar las obras de los hermanos Belén y Jabier Herrero. La primera ha plasmado «una mirada poética de la naturaleza» en sus cuadros, ha expresado Alonso sobre las pinturas, que muestran delicadas plantas a través de «collage y acuarela, además de estampaciones de la propia naturaleza». Su hermano ha creado cuadros más oscuros y geométricos, en los que destaca el vibrante del azul añil, un guiño a su infancia. «Son los hijos del conserje de la Fábrica de Añil en Llodio», ha explicado la pintora sobre su compañero, «un guiño al pasado industrial de nuestro pueblo».

Después se encuentra una amplia muestra de fotografías de arquitectura de la mano de Beñat Saratxaga, del estudio Behark, en la que se busca destacar la «arquitectura silenciosa con grandes espacios de silencio dentro de la propia estructura», ha descrito Alonso sobre las estructuras elaboradas por Saratxaga. Al otro lado de la sala se encuentran las obras de Susana Corbella, que trabaja la cerámica, como un jarrón aparentemente roto en mil pedazos perfectamente colocados, desde un punto de «conexión con la tierra y las raices», ha elaborado la pintora laudiotarra sobre la escultora.

Por último, se encuentra la obra de la propia Izaskun Alonso, que además del collage de colores en las propias paredes del local con distintos materiales, ha elaborado un papel pintado. «La parte negra es el plano de la Casa de Cultura de Llodio que tanto nos preocupa al colectivo», ha explicado la autora, «son 3.260 planos convertido en un estampado sobre el que he hecho una intervención pictórica». Iñaki Larrimbe, en representación de Zas Kultur, ha subrayado que este tipo de exposiciones es importante porque «esa mirada atenta del arte se está perdiendo, la mirada pausada».