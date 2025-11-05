El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En las obras de Jabier Herrero destaca el azul añil en recuerdo de su padre. Jesús Andrade

La exposición 'Periferia' da a conocer artistas de Llodio en Zas

La muestra de seis artistas distintos estará en Zas Kultur hasta el 6 de diciembre

Ania Ibañez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:31

«Periferia trata sobre esa sensación de no encajar». Así ha descrito Izaskun Alonso, una de las autoras, las emociones que reposan tras el título ... de la nueva exposición que acoje Zas Kultur. Una muestra de distintas ramas del arte de parte de seis autores de Llodio que ya han expuesto sus obras en su localidad, más concretamente en el centro cultural local Kulturlab, que ha colaborado con Zas para traer 'Periferia' a Vitoria. La exposición abrirá sus puertas mañana a las 19.30 y será una pequeña ventana al arte de Llodio hasta el 6 de diciembre.

