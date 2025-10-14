La Diputación dedicará 1,3 millones para ampliar la residencia de Amurrio

Al segundo intento, la Diputación alavesa ha encontrado una empresa que se comprometa a ampliar y reformar la residencia de Amurrio. La primera licitación quedó ... desierta, por lo que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de junio un nuevo expediente de contratación que ayer se resolvió a favor de Construcciones Castellano. Esta empresa recibirá 1,3 millones para ejecutar en el plazo de seis mees los trabajos planeados en el geriátrico de San Antón de Armuru, que cuenta con capacidad para 39 plazas.

Se ampliará la planta baja de la zona sur para dotar al salón-comedor de mayor amplitud y generar un nuevo espacio junto al acceso principal para aprovecharse como sala de visitas. Además, «se reordenarán los espacios de circulación y comunicación, confiriendo a las estancias de mayor comodidad y privacidad», explican los responsables del Departamento de Políticas Sociales, que dirige Gorka Urtaran.

Se recupera la conexión directa entre la cocina y el salón-comedor, a la vez que se generará un nuevo espacio que servirá como vestíbulo de paso. El techo de esa ampliación dará lugar a una terraza en la primera planta. Se reorganizarán los servicios del gabinete de peluquería-podología, la sala de rehabilitación, el despacho y la sala de reuniones, que se unificarán en la planta baja para facilitar su uso. También se sustituirá el ascensor y se adecuarán los inodoros de la planta baja para que cumplan con la normativa de accesibilidad vigente. Asimismo, se mejorarán las condiciones de eficiencia térmica del edificio.

Todos estos trabajos se desarrollarán sin dejar de prestar servicio y tratando de adaptarlos para generar menos molestias a sus usuarios y sus allegados. Estas obras toman el relevo de las que se han ejecutado en los dos últimos años en Samaniego y que prácticamente han supuesto su reconstrucción. La idea es que los usuarios de Rioja Alavesa puedan regresar a partir del primer trimestre del próximo año.