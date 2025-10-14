El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ampliación permitirá tener un nuevo vestíbulo de entrada, trasladar servicios a la planta baja y generar una terraza. EL CORREO

La Diputación dedicará 1,3 millones para ampliar la residencia de Amurrio

Se trata del segundo intento de licitación, pues el primero quedó desierto

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 14 de octubre 2025, 19:47

Al segundo intento, la Diputación alavesa ha encontrado una empresa que se comprometa a ampliar y reformar la residencia de Amurrio. La primera licitación quedó ... desierta, por lo que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de junio un nuevo expediente de contratación que ayer se resolvió a favor de Construcciones Castellano. Esta empresa recibirá 1,3 millones para ejecutar en el plazo de seis mees los trabajos planeados en el geriátrico de San Antón de Armuru, que cuenta con capacidad para 39 plazas.

