Las cuadrillas de Amurrio se unen por Gaza y en contra de las agresiones machistas

Los mensajes de apoyo a Palestina y de rechazo a las agresiones machistas han sido el punto de unidad en la presentación de cuadrillas de ... las fiestas de Amurrio, que ha tenido lugar este martes en el parque a las 13.00 horas y no en la plaza del Ayuntamiento debido al asfixiante calor que ha hecho.

En ella, por un momento, los representantes de Euskotarrak, Dantza Lagunak, Trot-Art, El Boli, Herriarenak y Txabolakoak han dejado a un lado sus chanzas típicas de fiestas para unificarse con mensajes de 'Palestina libre' y cánticos como el de 'Si no sabes estar, no vengas', que han sido recibidos con vítores y aplausos por el resto de cuadrillas.

La paz, sin embargo, ha durado poco, y las rencillas han vuelto a salir a flote en los distintos discursos. La más atacada por el resto de grupos ha sido la veterana Euskotarrak, acusada de ser «una secta» y que está festejando su 60 aniversario (al igual que Trot-Art) habiendo conseguido por fin construir una carroza con la temática de Shrek.

«¡A la tercera va la vencida!», han animado Iraia Beitia e Izaro Llado, integrantes de la cuadrilla, que han explicado que han intentado fabricarla dos veces sin conseguirlo: «¡Qué mejor manera de celebrar el aniversario que habiéndolo conseguido por fin!».

Los que sin duda han caldeado más el ambiente han sido Dantza Taldea, que han comenzado por sus propios integrantes. Sendoa Charte ha recriminado a sus compañeros el «mantenerse en un segundo y tercer lugar» al no participar en la construcción de la carroza, aunque su mayor ataque ha sido contra Txabolakoak, a los que ha acusado de plagio, además de recriminarles saltarse las reglas «porque igual cuando las mandaron estabais de pintxopote y tanta cerveza os confundió».

También han tenido reparos con Trot-Art, la otra cuadrilla cumpleañera, a la que han acusado de robarles madera. Cuando ha llegado el turno de los veteranos de tomar el micrófono se han disculpado jocosamente explicando que el robo había sido «sin querer», para después animar a la cuadrilla rival «por la falta de ayuda» que habían sufrido este año en el montaje de la carroza.

Pese a todo, los comentarios y bromas no han sido más que eso, ya que tras un aplauso final las cuadrillas se han entremezclado para saludarse entre sí con abrazos y risas, algo que ha quedado reflejado en el discurso de Maialen e Izane Castellano, de Txabolakoak, que se han negado a entrar en «las rencillas» y han subrayado que las fiestas son «una semana especial para que disfrutemos todos».