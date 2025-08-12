El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación de las cuadrillas de Amurrio.

Presentación de las cuadrillas de Amurrio. Rafa Gutiérrez

Las cuadrillas de Amurrio se unen por Gaza y en contra de las agresiones machistas

Los anuncios preceden a las típicas chanzas que los colectivos tradicionalmente se lanzan en fiestas

Ania Ibañez

Martes, 12 de agosto 2025, 16:50

Los mensajes de apoyo a Palestina y de rechazo a las agresiones machistas han sido el punto de unidad en la presentación de cuadrillas de ... las fiestas de Amurrio, que ha tenido lugar este martes en el parque a las 13.00 horas y no en la plaza del Ayuntamiento debido al asfixiante calor que ha hecho.

