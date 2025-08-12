Cierran las piscinas municipales de Artziniega por actos vandálicos Los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando desconocidos arrojaron objetos al vaso de la zona de baño

Ania Ibáñez Martes, 12 de agosto 2025, 00:12 Comenta Compartir

La ola de calor se puede sobrellevar mejor si se está a remojo durante las horas más sofocantes, algo que los vecinos de Artziniega no podrán hacer en sus piscinas municipales. La noche del 10 de agosto, varias personas ingresaron al recinto y lo vandalizaron arrojando distintos objetos que se encontraban en el entorno de las piscinas al vaso de la de mayor tamaño. Entre lo tirado se encontraban sombrillas, sillas de playa y tierra.

El acto vandálico ha provocado un problema sanitario y logístico, llevando al cierre de las piscinas municipales hasta que el agua vuelva a ser apta para el baño. «Es necesario un tratamiento de al menos 48 horas», explica el portavoz del PNV, Encina Casteresana, al denunciar lo ocurrido. «Si este no resultara efectivo, habría que vaciar la piscina y volver a llenarla», algo que, subraya, es un «perjuicio aún mayor para los vecinos» y también un «incremento en el gasto para las arcas municipales».

El partido jeltzale ya solicitó la instalación de cámaras en la zona del polideportivo, la escuela y las piscinas para «prevenir este tipo de incidentes» y «facilitar la identificación de los responsables». Castresana afirma que de existir estas cámaras, «quizás estaríamos hablando de la detención de los culpables y no del cierre temporal de las instalaciones».

Reforzar la vigilancia

El portavoz insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia como medida preventiva, recalcando que «unos actos vandálicos no pueden dejar sin servicios a toda la ciudadanía en plena ola de calor». «La seguridad y el cuidado de los espacios públicos deben ser una prioridad», concluye Castresana.

Por el momento se desconoce la identidad de los presuntos autores y tampoco se sabe el día en el que volverán a abrirse al público las piscinas municipales de Artziniega.

Temas

Artziniega