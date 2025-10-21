La campaña de tratamiento aéreo para el control de la procesionaria arranca en Llodio La Diputación de Álava tratará los pinares jóvenes de Kamaraka y Gazteluzar en Llodio con un producto biológico entre este martes y miércoles

A. I. Martes, 21 de octubre 2025, 12:33

Entre hoy y mañana, y si las condiciones meteorológicas son las adecuadas para el proceso, la Diputación de Álava llevará a cabo en los pinares jóvenes de Kamaraka y Gazteluzar en Llodio una campaña de tratamiento aéreo para controlar la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).

Se liberará un producto biológico a base de la bacteria 'Bacilus thuringiensis', un insecticida natural que se mezcla en agua y se aplica mediante la técnica de pulverización con cañón a través de tratamientos aéreos en volumen ultra bajo (ULV), una técnica que permite un mayor alcance con un menor gasto de agua.

Así se consigue matar a la oruga en sus primeros meses de vida, entre octubre y diciembre, sin que resulte dañino con el medio ambiente, ya que es un tratamiento inocuo para personas y animales.