El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La campaña de tratamiento aéreo para el control de la procesionaria arranca en Llodio

La Diputación de Álava tratará los pinares jóvenes de Kamaraka y Gazteluzar en Llodio con un producto biológico entre este martes y miércoles

A. I.

Martes, 21 de octubre 2025, 12:33

Comenta

Entre hoy y mañana, y si las condiciones meteorológicas son las adecuadas para el proceso, la Diputación de Álava llevará a cabo en los pinares jóvenes de Kamaraka y Gazteluzar en Llodio una campaña de tratamiento aéreo para controlar la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).

Se liberará un producto biológico a base de la bacteria 'Bacilus thuringiensis', un insecticida natural que se mezcla en agua y se aplica mediante la técnica de pulverización con cañón a través de tratamientos aéreos en volumen ultra bajo (ULV), una técnica que permite un mayor alcance con un menor gasto de agua.

Así se consigue matar a la oruga en sus primeros meses de vida, entre octubre y diciembre, sin que resulte dañino con el medio ambiente, ya que es un tratamiento inocuo para personas y animales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenazan con un cuchillo a varios viandantes en pleno centro de Vitoria
  2. 2 Una nueva discoteca se suma al tardeo en Vitoria
  3. 3

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  4. 4 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  5. 5

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  6. 6 Tres heridos en dos accidentes en la A-1 a su paso por Vitoria y Agurain
  7. 7 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  8. 8

    Álava quiere que el uso del euskera se dispare un 66% en cuatro años
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10

    El Ministerio lanza por 2,7 millones la reforma del nudo de Armiñón en sentido Vitoria para acabar con los atascos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La campaña de tratamiento aéreo para el control de la procesionaria arranca en Llodio

La campaña de tratamiento aéreo para el control de la procesionaria arranca en Llodio