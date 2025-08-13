Artziniega reabre la piscina grande tras su limpieza la instalación estuvo un día cerrada tras haber sufrido un ataque vandálico

El Ayuntamiento de Artziniega procedió ayer a la reapertura de la piscina grande de su complejo deportivo después de acometer la limpieza del agua. La ... rápida actuación municipal ha reducido a solo un día el cierre de la instalación que da servicio al municipio alavés. La noche del domingo fue objeto de actos vandálicos cometidos por desconocidos. El lunes, cuando se disponía a abrir como cada jornada de verano para recibir a los primeros usuarios, los empleados y socorristas observaron que se habían tirado al vaso numerosas sillas, sombrillas y tierra, lo que obligó a su cierre para la posterior limpieza y descontaminación del agua.

Artziniega celebró ayer la recuperación de la normalidad en el uso del recinto recreativo. La reapertura se asumió «con todas las garantías después de haber subsanado los problemas ocurridos» el lunes, informó el Ayuntamiento de la localidad. El Consistorio no deja pasar la oportunidad para «agradecer la labor que como siempre realiza nuestro personal municipal», expuso en un comunicado público. «Esperamos que estos hechos no se vuelvan a producir», expresó el municipio. Partidos políticos con representación en el Ayuntamiento como el PNV han solicitado la instalación de un sistema de vigilancia mediante cámaras que persuada de la realización de nuevos actos incívicos en la pisicina.

