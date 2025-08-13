El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se arrojaron sillas, sombrillas y tierra al agua.

Artziniega reabre la piscina grande tras su limpieza

la instalación estuvo un día cerrada tras haber sufrido un ataque vandálico

E. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:06

El Ayuntamiento de Artziniega procedió ayer a la reapertura de la piscina grande de su complejo deportivo después de acometer la limpieza del agua. La ... rápida actuación municipal ha reducido a solo un día el cierre de la instalación que da servicio al municipio alavés. La noche del domingo fue objeto de actos vandálicos cometidos por desconocidos. El lunes, cuando se disponía a abrir como cada jornada de verano para recibir a los primeros usuarios, los empleados y socorristas observaron que se habían tirado al vaso numerosas sillas, sombrillas y tierra, lo que obligó a su cierre para la posterior limpieza y descontaminación del agua.

