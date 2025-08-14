El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exterior de la comisaría de la Ertzaintza en Llodio. E. C.

Arrestan a dos jóvenes de 21 y 24 años por robar en una vivienda de Llodio

Dos personas que regresaban a su domicilio vieron a dos hombres con «actitud sospechosa» en el lugar. Una de ellas decidió seguirles

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:33

La Ertzaintza detuvo en la tarde de ayer, miércoles, a dos hombres por su «implicación en el robo» en una vivienda en el municipio de Llodio. Al parecer, los delincuentes «aprovecharon la ausencia» de los residentes para acceder al interior, ha informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron al filo de las siete y media de la tarde. La Ertzaintza tuvo conocimiento a esa hora de un robo perpetrado en una vivienda situada en el barrio de Areta de la localidad alavesa. Dos personas que regresaban a su domicilio vieron a dos hombres con «actitud sospechosa» en el lugar. Una de ellas decidió seguirles, mientras que la otra se acercó a su domicilio. Fue entonces cuando descubrió que tenía la puerta de acceso «forzada».

Acto seguido, dio aviso y tanto la Ertzaintza como Policía Local iniciaron la búsqueda de los autores en la zona cercana a las vías del tren, por donde «intentaban huir», detalla el Departamento vasco de Seguridad.

Agentes de la Policía Local de Llodio localizaron a los sospechosos y les retuvieron hasta la llegada de los ertzainas, quienes procedieron a su detención por sendos delitos de robo con fuerza en casa habitada. Los autores, de 24 y 21 años, fueron trasladados a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias. Allí permanecen hasta su puesta a disposición judicial.

