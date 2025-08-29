Los Arlotes de Llodio celebrarán este sábado el 150 aniversario de Ruperto Urquijo

Ania Ibáñez Viernes, 29 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

El poeta y músico Ruperto Urquijo nació en Llodio en 1875. 150 años más tarde, sus canciones resonarán en el pórtico de San Pedro de Lamuza este sábado al mediodía gracias al grupo Los Arlotes, una cuadrilla de amigos que se dedica a amenizar las calles con motivo de distintas festividades como son los 'Sanroques'.

Este grupo se formó en 1963 de la mano de José Ignacio Ibarra y José Luis Navarro. Con la bendición de Urquijo, que en aquel entonces tenía 88 años, recuperaron el grupo creado en los años 50 por el músico. Ese año, en el día de San Roque, Llodio volvió a despertar con La Alborada en un formato casi idéntico al actual.

Desde entonces, el grupo y el repertorio han crecido. «La entrada de mujeres ha influido mucho», explica Iñaki Arzuaga, miembro de Los Arlotes, sobre la inclusión de ellas en el colectivo el año pasado. Tal es la implicación que «estaremos casi todos en el concierto del sábado», apostilla Arzuaga. «Va a ser un día muy especial, ya que a la directiva nos ha llevado bastante trabajo».

16 canciones

La organización comenzó en octubre de 2024 y ahora «ya está todo preparado, así que estoy tranquilo. La pequeña incógnita es que esté el pórtico lleno», explica Arzuaga, añadiendo que se han colocado 50 sillas pero se espera un aforo mayor.

Esto queda reflejado en las 130 carpetas con partituras que han preparado para quien se acerque. La idea es que, quien quiera, pueda unirse a cantar con ellos un total de 16 canciones: 13 del repertorio de Urquijo y otras tres en euskera. «También regalaremos un libro de Ruperto a quien nos acompañe», añade el arlote, quien agradece a la Diputación y al Ayuntamiento de Llodio «todo el apoyo que nos han prestado».

