Amurrio renovará el barrio de Goikolarra con una inversión de 1,4 millones

El barrio de Goikolarra, ubicado en la zona norte del casco urbano de Amurrio, tendrá un lavado de cara en los próximos meses. El Ayuntamiento ... ha adjudicado la obra a la UTE conformada por las empresas Obras y Servicios Basauri y Seranco con un presupuesto de 1,4 millones de euros IVAincluido y tendrá diez meses para completarla. La reforma contará con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Goikolarra se construyó en el año 1954 para dar respuesta al gran numero de población llegada con la industrialización y está conformado por ocho bloques de viviendas que forman una plaza cuadrada en su interior. El Ayuntamiento de Amurrio pretende finalizar la regeneración del mismo mejorando las infraestructuras básicas y de urbanización.

Esto se debe a que el barrio presenta ciertas desmejoras. Por ejemplo, la red de distribución de agua, con una antigüedad superior a 30 años, sufre de «frecuentes averías» debido al «paso del tiempo», como se describe en el proyecto de urbanización al que ha tenido acceso ELCORREO.

La red de saneamiento existente también data de la misma época y es de tipo unitario, es decir, utiliza un único conducto para recoger las aguas residuales y pluviales. La zona también cuenta con «aceras sobreelevadas» que «incumplen con la normativa vigente de accesibilidad». El proyecto también recalca que «el pavimento está aviejado por el paso del tiempo».

En la obra prevista se ha diseñado una plaza interior nueva que se dividirá en dos partes. En la norte se prevé colocar una «gran zona ajardinada», y en la sur «acabado duro». También se proyecta implementar 28 plaza de aparcamiento –dos de ellas para minusválidos– perimetralmente al vial principal del barrio.

Alumbrado público nuevo

Si miramos a las infraestructuras urbanas, el proyecto a ejecutar incluye la renovación de la red de distribución de agua potable; la ejecución de una red separativa de saneamiento de aguas residuales y de aguas pluviales; la eliminación del tendido aéreo de electricidad y alguna actuación «puntual» en el de telefonía, ya que se encuentra «prácticamente en su totalidad soterrado». También se prevé la renovación «íntegra» de la instalación de alumbrado público en la zona y se modificará la canalización de gas natural existente.

Respecto a la pavimentación de las aceras «sobreelevadas» y «aviejadas», se colocarán baldosas hidráulicas con acabado granítico, además de un tratamiento de pavimentación conformado por una calzada para el tráfico de vehículos. También se añadirá mobiliario urbano como bolardos, papeleras y una fuente.

Una vez empiecen las obras se prevé que no afecte a las redes de saneamiento y agua potable, aunque sí que influirá en la de telecomunicaciones de Euskaltel y la red de gas natural de Naturgas.