Amurrio cierra las fiestas «más exitosas y con mayor participación de los últimos años» El Ayuntamiento no tiene constancia de ningún tipo de agresión ni se ha recibido llamada alguna al teléfono de denuncias

I. M. Lunes, 18 de agosto 2025, 17:14

Amurrio ha cerrado con éxito sus fiestas de 2025. Sin incidentes relevantes, con la tranquilidad y la seguridad como notas predominantes y con una oferta cultural y de ocio que ha satisfecho a todos los públicos. «Desde el Ayuntamiento estamos especialmente contentos ya que, a lo largo de todas las fiestas, no tenemos constancia de ningún tipo de agresión ni se ha recibido llamada alguna al teléfono de denuncias, lo que refleja el espíritu cívico y de respeto que ha caracterizado el ambiente festivo de Amurrio», destaca el Alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo.

El primer edil quiere «agradecer a las cuadrillas su entusiasmo y compromiso», que les convierte en «el alma de las fiestas», así como la participación activa de toda la vecinda en todas actividades. «Este año, lo más relevante ha sido ver cómo la gente ha vuelto a llenar la plaza, las txosnas y las calles, recuperando plenamente el ambiente festivo».

En este sentido, las actuaciones musicales han sido un gran éxito de asistencia, con el concierto de Tanxugueiras y Dupla del jueves a la cabeza. Los concursos gastronómicos y los eventos deportivos también han arrastrado mucha gente.

«Del mismo modo, merecen una mención especial los pregoneros de este año, los Amigos de San Antón, que han estado presentes en todos los actos, demostrando una implicación ejemplar y contribuyendo a reforzar el espíritu festivo de Amurrio», destaca Molinuevo, que también quiere «resaltar el Iguarrako de Oro y el concurso de carrozas».

