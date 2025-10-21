Amurrio actualiza el IBI en busca de «un sistema tributario más equitativo»

José Ángel Martínez Viguri Martes, 21 de octubre 2025, 18:35 Comenta Compartir

La comisión de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al objeto de aliviar la carga sobre los propietarios de inmuebles con la revisión y actualización de los baremos. Se producirá un incremento de la cifra de las bonificaciones concedidas en 2026 tanto por el cambio en los porcentajes s como por la inclusión de nuevos contribuyentes en el sistema de bonificación por renta.

El concejal David Romero destaca que esta actualización «responde a una línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace varios años, orientada a ir construyendo un sistema tributario local más justo, progresivo y equitativo. No se trata solo de ajustar cifras, sino de seguir fortaleciendo una fiscalidad que contribuya a la igualdad de oportunidades y al mantenimiento de unos servicios públicos de calidad».

Las modificaciones se centran en dos aspectos. Por un lado, se actualizan los importes máximos bonificables aproximadamente en un 12,46% con el fin de reflejar la evolución de los valores y la capacidad contributiva de los vecinos.La medida refuerza la progresividad del impuesto y contribuye a una mejor redistribución de las rentas, adecuando las bonificaciones a las circunstancias económicas y garantizando que el sistema fiscal municipal siga siendo un instrumento de cohesión social.

Por otro lado, se redondea a la baja el tipo de gravamen, de forma que quede fijado con tres decimales siguiendo las indicaciones técnicas de la Diputación, lo que aporta una mayor claridad y homogeneidad en la aplicación del IBI.