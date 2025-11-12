El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El fuerte viento ya se ha dejado notar en las calles alavesas este miércoles. Jesús Andrade

El aviso amarillo por viento se mantiene este jueves en Álava

Durante la jornada del miércoles se han registrado rachas superioresa 90 kilómetros por hora en algunas zonas del territorio

Iñigo Miñón

Iñigo Miñón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

Álava está en alerta amarilla por fuertes racha de viento, una situación que se mantendrá durante la jornada del jueves. «Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas de montaña desde las 00:00 hasta las 24:00, hora local. Las rachas de viento de componente sur pueden superar los 100 kilómetros por hora en zonas de montaña», anuncia la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet).

Este miércoles el viento ya ha soplado con fuerza en el territorio, aunque sin llegar a alcanzar esos 100 kilómetros por hora que se habían marcado en el aviso. Las zonas más afectadas han sido Roitegi (92,4 km/h), en Arraya Maeztu, e Ilarduia (91,4). En Vitoria los parámetros se han quedado en 72,3. La semana pasada ya se registraron rachas importantes, pero sin tener que lamentar incidencias personales (apenas unas ramas caídas y contenedores movidos de sitio).

El protagonismo de este viento del sur-sureste ha hecho que las temperaturas sean suaves durante esta la semana. Este jueves el tiempo será muy similar al de días anteriores: predominará el ambiente soleado, aunque en algunos momentos las nubes altas velarán el cielo y lo harán parecer algo blanquecino. El termómetro seguirá subiendo, con valores máximos que en Vitoria se situarán en torno a los 20 grados, con mínimas de 10.

