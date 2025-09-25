El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Retrovisor con cinta aislante y goteras en uno de los autobuses que cubre la ruta. E. C.

Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en Rioja Alavesa

Familias del colegio Víctor Tapia de Laguardia denuncian el mal estado de los vehículos, los continuos retrasos y que autocares no autorizados realizan las rutas desde el curso pasado

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:12

Autobuses con los retrovisores remendados con cinta de carrocero, cinturones de seguridad inexistentes, exceso de velocidad, goteras, retrasos continuos o vehículos no autorizados que realizan ... las rutas. Es la particular pesadilla que desde el curso pasado están viviendo familias de diferentes pueblos de Rioja Alavesa con el transporte escolar que cada día traslada a sus hijos al colegio público Víctor Tapia de Laguardia. En concreto los afectados son casi una treintena de alumnos de entre 3 y 12 años residentes en Samaniego, Elciego, Navaridas, Leza, Páganos, Lapuebla y Elvillar. «Por segundo año consecutivo nos enfrentamos a esta situación y a pesar de que lo hemos puesto en conocimiento de la Delegación de Educación en varias ocasiones no se ha hecho nada», lamenta una de las madres de las familias afectadas. «Estamos hablando de la seguridad de nuestros hijos y estamos preocupados», añade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Álava
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3

    Vitoria tendrá una nueva tarifa de OTA para ocho horas
  4. 4

    Vitoria planea subir otro 5,8% las basuras en 2026, el doble que el resto de tributos
  5. 5

    Las mujeres que abren camino
  6. 6

    Mercedes Vitoria da marcha atrás y finalmente no instalará en Azucarera su «proyecto estratégico»
  7. 7 El restaurante vitoriano que desembarca en el Bernabéu
  8. 8

    Los propietarios de Uleta proponen más VPO y menos chalés de lujo para desatascar su plan
  9. 9

    Vivienda pagará hasta 700 euros a los dueños que cedan sus pisos para alquiler protegido en Vitoria
  10. 10

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en Rioja Alavesa

Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en Rioja Alavesa