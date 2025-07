El atasco para hacer el examen práctico de conducir en Álava alcanza 5 meses de espera

El particular «atasco» en el proceso para sacarse el carné de conducir en Vitoria y el resto de Álava no cesa. Un problema que ... se viene repitiendo en los últimos cursos y se agudiza con la llegada de las vacaciones veraniegas, cuando el número de demandantes que se lanzan a por el permiso sube todavía más. El «tapón», según protestan los afectados, corresponde al test práctico. A la lista de alumnos que aguardan desde hace meses para someterse a esta prueba se suman los nuevos que se van incorporando y que se incrementan en estas fechas coincidiendo con el final del curso escolar y universitario.

El tiempo de espera «cada vez es mayor» y se sitúa ya en «4-5 meses», según señalan a este periódico desde la Asociación de Autoescuelas de Álava. En algunos centros esa demora es mayor y en otros, menor, apunta este colectivo integrado por 23 empresas formativas del sector repartidas a lo largo de la provincia. La bolsa de alumnos en 'cola' va creciendo mientras el número de exámenes que ofrece Tráfico no es la suficiente para cubrir esa oferta, sostienen. Y los «picos de demanda» propios de esta época elevan la saturación. «Por un lado, tenemos más solicitudes, y por otro, menos oferta de exámenes», expone el presidente del colectivo, Pedro Dávila.

Asociación de Autoescuelas «No se puede preparar a un alumno y que tenga que esperar meses para el examen, no es adecuado»

El responsable puntualiza que este problema no se da con el test teórico. «Se solicita y se concede la fecha sin apenas demora». Tampoco hay grandes esperas con las también obligatorias pruebas de maniobras en pista para motocicletas, camiones y autobuses, agrega. «El tapón viene cuando hay que hacer el examen práctico de circulación en vías abiertas al tráfico», recalca. En estos meses no solo hay un mayor número aspirantes para obtener el permiso B, sino que también «hay más examinadores que por una razón u otra no están porque tienen vacaciones o un curso». Además, el mes de agosto «no es hábil» para examinar. Con la cifra de alumnos acumulados y los que van aprobando el teórico, «te plantas fácilmente en cuatro o cinco meses de espera».

El colectivo vuelve a protestar porque a su juicio la cifra de examinadores no es suficiente. Tráfico cuenta con 4, pero «debería haber 6» para atender la demanda alavesa. La DGT «ha sacado 2 nuevas plazas», señalan. Según los cálculos de la agrupación, formada por autoescuelas de Vitoria, Llodio, Amurrio y Salvatierra, esa 'bolsa' de personas pendientes de examinarse para el práctico alcanza los «2.400». El presidente territorial precisa que ese número aglutina tanto a alumnos ya listos para examinarse tras haber realizado las clases prácticas, como a los que han aprobado el teórico pero aún no han empezado con las sesiones al volante dada esa larga 'cola' para el práctico. Es decir, son afectados a los que no se les proporciona en un corto plazo una fecha para hacer ese segundo control.

Jefatura de Tráfico Señala que ahora es la época de «más demanda» y tiene 4 examinadores y un coordinador

«Es verdad que no todos están listos para examinarse, pero una autoescuela no puede preparar a un alumno con 6 meses de antelación, no tiene sentido, no es pedagógicamente adecuado y tampoco los alumnos quieren. No van a dar ahora 20-30 clases para tener que parar y esperar meses a que les den cita para el examen», argumenta Dávila. «Puedes preparar muy bien a un alumno, pero si no le vas poder presentar hasta dentro de medio año, ¿qué hacemos con él?».

El problema de las largas listas de espera para examinarse del práctico en la provincia se repite desde hace años. En 2021, la bolsa de alumnos pendientes superaba los 2.000 mientras la demora se situaba en cuatro meses. El colapso obedecía a la falta de examinadores, junto con la escasez de instructores titulados para impartir sesiones al volante.

Tráfico local «complicado»

Ante las críticas del sector de las autoescuelas, la Jefatura Provincial de Tráfico de Álava replica que en este momento hay en el territorio 4 examinadores y un coordinador. La cifra de estos profesionales se reforzó el pasado año para aliviar la congestión. También recuerdan que estos meses son los de «mayor demanda» para lograr el carné. Mientras tanto, desde diferentes autoescuelas de la capital alavesa se quejan por el embudo para presentarse a la prueba práctica. «Hay muchísima espera», constatan desde Zaldivar, que cifran la demora en «cinco meses al menos». «No vamos a preparar a los aspirantes antes si luego tienen que esperar para examinarse». Desde Tráfico «solo ponen 1-2 exámenes al mes». También afecta el porcentaje de aprobados, «si hay muchos, dan más cuotas en el siguiente examen».

«Cambios» Los centros critican que hay «muchísima» espera y la «exigencia altísima» de los nuevos examinadores

«Suele haber dos exámenes al mes, son pocos para toda la demanda que hay, no hay tantas plazas como gente apuntada, y la espera se va acumulando», coinciden desde la autoescuela San Prudencio. En ese sentido, los centros aluden a los cambios introducidos con el sistema CAPA de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la asignación de exámenes prácticos de conducir. Varios centros advierten además sobre la «exigencia altísima» de los examinadores llegados recientemente al territorio, algo que «está haciendo mella». «Hay bastante nivel de exigencia en los últimos exámenes». Esto también acarrea, en algunos casos, más suspensos. Para más inri, «el tráfico en Vitoria se ha vuelto muy complicado».

«Hay muchos examinadores nuevos, vienen recién salidos del 'horno', con criterios muy fresquitos. Los anteriores tenían una forma de examinar y estos han venido con otra. No me parece que sea una dificultad. Eso implica un periodo de adaptación. El verdadero problema es el otro, el de la espera para el práctico», incide Dávila. Otro de los obstáculos existentes ahora, reconocen tanto la asociación como los centros de aprendizaje, es la escasez de profesores titulados para dar clases de conducir. «Hay alumnos que no pueden empezar las prácticas por la falta de docentes titulados», apuntan desde la autoescuela La Blanca.