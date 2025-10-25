El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mal tiempo no hizo que la gente dejase de acudir a la fiesta. J. A.

Aspanafoa lleva a Salburua su fiesta más solidaria contra el cáncer infantil

La asociación de familias de menores llena la ikastola Errekabarri de juguetes, talleres, hinchables, libros y vecinos altruistas

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:33

Dar visibilidad a los niños con cáncer. Con ese noble objetivo, la asociación de familias de menores afectados por esta enfermedad, Aspanafoa, ha celebrado un ... año más su fiesta anual. La organización ha apostado este sábado por la ikastola Errekabarri de Salburua -afortunadamente con pista cubierta y una zona porticada que han servido para no mojarse- para su festejo solidario, con el que recaudan fondos destinados a atender a las 46 familias alavesas por el drama del cáncer infantil.

