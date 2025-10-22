Aspanafoa celebra este sábado su fiesta en apoyo a menores con cáncer El colegio Errekabarri acogerá talleres, música, teatro, hinchables, un mercadillo de segunda mano y una gran tómbola solidaria

N. Salazar Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:00 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

La Asociación de padres y madres de niños/as y adolescentes con cáncer de Álava, Aspanafoa, ha organizado una gran fiesta para este sábado con el objetivo de visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para mejorar los recursos que este colectivo pone a disposición de las familias. El programa de actividades que se llevarán a cabo en el colegio Errekabarri de Salburua combinará diversión y solidaridad. No faltarán talleres, música, teatro, hinchables, un mercadillo de segunda mano y una gran tómbola solidaria repleta de regalos, donados por diferentes empresas.

El programa comenzará a las 16:00 horas. Los talleres de manualidades y chapas ofrecerán un espacio lúdico, proporcionando un momento de distracción y fortaleciendo el vínculo entre los participantes. Todos los materiales serán proporcionados por la asociación. A las 18.00 horas, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar la música mágica del handpan, un novedoso y original instrumento de percusión. A las 19.00 llegará el momento de la magia con IlusionIsma.

Durante toda la tarde, se venderán libros, bisutería y juguetes de segunda mano en el mercadillo solidario. Esta actividad no solo permite dar una segunda vida a todos estos artículos, sino que la recaudación de esas ventas contribuirá a recaudar fondos y mejorar los recursos que Aspanafoa ofrece a las familias que están en el proceso oncológico.

Como broche final, a las 20.00 horas se celebrará entre quienes hayan comprado sus boletos, el sorteo de los regalos ofrecidos por los establecimientos que han colaborado de forma desinteresada con la asociación. Desde tarjetas-regalo para la compra en determinados establecimientos, hasta cajas de experiencias, pasando por importantes lotes de productos.

¿Cómo colaborar y apoyar a las familias?

Con 35 años de trayectoria, esta entidad sin ánimo de lucro ofrece un apoyo integral a las familias alavesas afectadas por el cáncer infantil, servicios que van desde el apoyo psicológico hasta la asistencia social. En la actualidad, hay 44 menores en la asociación en proceso oncológico. Este año, han llegado hasta Aspanafoa tres nuevos casos y una recaída.

Para todas las personas que estén interesadas en colaborar las formas son múltiples: haciéndose socio/a, realizando donativos, aportando productos o servicios para los eventos solidarios que organiza la asociación, o como voluntario/a de las actividades previstas a lo largo del año.