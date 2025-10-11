El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Marcha Contra el Cáncer de Vitoria. Rafa Gutiérrez

La Asociación Contra el Cáncer de Álava consigue una nueva beca para investigación

Las marchas de Vitoria, Agurain y Amurrio recaudan 73.376 euros

B. Mallo

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:33

Comenta

La Asociación Contra el Cáncer de Álava ha conseguido un nuevo éxito tras recaudar 73.376 euros en las marchas de Vitoria, Agurain y Amurrio. ... Un dinero que se destinará íntegramente a la financiación de una nueva beca predoctoral para la investigación oncológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  2. 2

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  3. 3

    Asaltos a ancianos en Vitoria: «Nos tenía engañados. ¿Cómo saber que robaba a mayores?»
  4. 4

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  5. 5

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  6. 6

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación con ayuda de Chat GPT
  7. 7

    La marcha del CEO de Aernnova anticipa tiempos complicados para la compañía vasca
  8. 8

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  9. 9 Detenido en Vitoria por intentar besar a un hombre y darle un puñetazo ante su negativa
  10. 10 La Euroliga sólo colaborará en la liga europea de la NBA si mantiene «la autoridad» y no se «margina» a los clubes actuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Asociación Contra el Cáncer de Álava consigue una nueva beca para investigación

La Asociación Contra el Cáncer de Álava consigue una nueva beca para investigación