La Asociación Contra el Cáncer de Álava consigue una nueva beca para investigación

La Asociación Contra el Cáncer de Álava ha conseguido un nuevo éxito tras recaudar 73.376 euros en las marchas de Vitoria, Agurain y Amurrio. ... Un dinero que se destinará íntegramente a la financiación de una nueva beca predoctoral para la investigación oncológica.

En 2024 se diagnosticaron 2.200 nuevos casos de cáncer en Álava, la enfermedad con más incidencia sobre la población y también la que más muertes provoca en Euskadi. Para paliar sus efectos y trabajar en la prevención, la investigación médica es clave. Gracias a marchas contra el cáncer de años anteriores, con las que colabora EL CORREO, actualmente se está apoyando la investigación de la doctora María Arechederra sobre el cáncer de hígado con el fin de adelantar el diagnóstico y también se ha adjudicado una beca predoctoral a la investigadora Helena García, de EHU, que investiga la metástasis hepática de cáncer de hígado.

Un total de 4.500 personas han participado en las tres carreras celebradas en Vitoria (que tuvo su récord, con 3.500 participantes), Agurain y Amurrio. Y el próximo 19 de octubre se celebrará la marcha de Oyón.

«Gracias infinitas por impulsar la investigación desde Álava y por dar un paso más hacia la supervivencia. Pedimos que entre todas y todos acompañemos, apoyemos y ayudemos a todas las personas y familias que están pasando por un proceso oncológico, con empatía, compasión y respeto», ha expresado Miren Bilbao, presidenta de Contra el Cáncer en Álava.

Las previsiones apuntan que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirán algún tipo de cáncer. La noticia positiva es que la supervivencia es cada vez mayor, y el reto de la Asociación Contra el Cáncer es que esa tasa alcance el 70%. Para ello es fundamental financiar la investigación de aquellas modalidades con mayor mortalidad.