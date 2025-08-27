El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La estación de autobuses era una de las paradas de la ruta de Altube, que se mantendrá con Unibus. Igor Aizpuru.

La asociación Altube se disuelve tras 40 años de transporte universitario a Bilbao

En una asamblea acuerdan solicitar el concurso de acreedores. Unibus, el nuevo proyecto para viajar a la EHU, tiene ya 600 socios

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:48

La asociación universitaria Altube ha certificado su desaparición tras más de 40 años prestando el servicio de transporte desde Vitoria hasta los campus de la ... Universidad del País Vasco EHU en Bizkaia. Lo que ya se sabía desde hace días se ratificó durante una tensa asamblea celebrada el martes en el hotel Jardines de Uleta a la que acudieron los miembros de la junta rectora, un asesor externo y medio centenar de asociados. Tras una votación entre los presentes se aprobó «la disolución y liquidación» de la asociación Altube así como la solicitud de concurso de acreedores.

