La asociación Altube se disuelve tras 40 años de transporte universitario a Bilbao

La asociación universitaria Altube ha certificado su desaparición tras más de 40 años prestando el servicio de transporte desde Vitoria hasta los campus de la ... Universidad del País Vasco EHU en Bizkaia. Lo que ya se sabía desde hace días se ratificó durante una tensa asamblea celebrada el martes en el hotel Jardines de Uleta a la que acudieron los miembros de la junta rectora, un asesor externo y medio centenar de asociados. Tras una votación entre los presentes se aprobó «la disolución y liquidación» de la asociación Altube así como la solicitud de concurso de acreedores.

Los problemas económicos y la deuda generada hacían imposible su continuidad y así se lo comunicaron a sus socios a mediados de mes mediante un correo electrónico, lo que generó sorpresa e incertidumbre a partes iguales. En este contexto apareció un nuevo proyecto bajo la marca Unibus que ofrecerá el mismo servicio a Bilbao y Leioa a partir del próximo curso. Según han trasladado a EL CORREO cuentan ya con «más de 600» socios «y seguimos recibiendo inscripciones cada día», añaden.

Los portavoces de Altube, por su parte, explicaron durante la asamblea general extraordinaria que en la actualidad cuentan con «facturas pendientes de pago por importe de 717.000 euros» mientras que el patrimonio neto es de 490.070 euros en negativo. «Este desequilibrio patrimonial ha sido una constante en la asociación, pero se ha visto notablemente agravado desde el curso 2021-22 generando un déficit estructural insostenible», detallaron sus responsables.

En este sentido cargaron duramente contra CuadraBus, la empresa a través de la que ofrecían el servicio y que a partir de septiembre operará de la mano de Unibus. «Mientras que el precio del combustible ha aumentado de media un 20% en los últimos cinco años, el coste facturado por CuadraBus a la asociación se ha incrementado de media en un 65%, algunas tarifas incluso 75%, lo que pone de manifiesto una clara desproporción», censuran. Desde Altube acusan a la compañía de «aumentar sus márgenes de beneficio» mientras ellos iban a pérdidas. Según su versión, iniciaron negociaciones con el objetivo de mantener el servicio pero se produjo una crisis tras la que Cuadra «manifestó su intención de cesar el servicio de un día para otro y sin previo aviso».

Esto ocurrió en el mes de julio, cuando la tensión fue aumentando y entraron en juego los equipos jurídicos de ambas partes. Altube expresa que siempre han tenido voluntad de alcanzar un acuerdo y que se ofrecieron a un pago parcial de la deuda. Las negociaciones, sin embargo, no llegaron a buen puerto y la relación se dio por zanjada incluso con una denuncia a la Ertzaintza de por medio por un presunto «delito de coacciones y allanamiento de domicilio social». Los responsables de Cuadra cambiron la cerradura de una oficina que utilizaba la asociación.

La conclusión de Altube es que la compañía de autobuses «trata de hacerse con la gestión de un servicio que cuenta con una importante facturación». Cada curso transportan a más de mil estudiantes cada día entre Vitoria y Bizkaia.

Unibus

El tercer actor en este culebrón de transporte universitario es Unibus, un nuevo proyecto impulsado por Mikel Guinaldo (que fue presidente de Altube entre 2017 y 2021) para mantener el servicio de la mano de Cuadra. «Fue en el mes de julio cuando en vista de la situación nos pusimos en marcha con el objetivo de seguir ofreciendo el mismo servicio a los estudiantes», explica Guinaldo.

Como los plazos eran ajustados no les daba tiempo de crear una nueva asociación, por lo que operan bajo el paraguas de Nerbioi Aran, una asociación universitaria creada en 1996 en el valle de Ayala pero que permanecía inactiva. Ahora la han recuperado con el nombre comercial Unibus y ya han solicitado los permisos a la Diputación Foral de Bizkaia para poder realizar la ruta a partir de septiembre. Por el momento se han registrado 600 universitarios a los que les ofrecen la opción de adquirir bonos anuales, trimestrales o mensuales. En paralelo, La Unión ha anunciado que ofrecerá una nueva conexión directa entre Vitoria y el campus de Leioa y que reforzará sus servicios de primera hora.