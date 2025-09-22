Le arrestan en Vitoria por tocar los genitales al trabajador de un comercio Los hechos ocurrieron en la noche del viernes en un establecimiento de la Avenida Gasteiz

Nuria Nuño Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:41 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Local de Vitoria detuvieron en la tarde del viernes a un varón de 45 años como presunto autor de un delito de agresión sexual. Los hechos que derivaron en su arresto sucedieron al filo de las 21:15 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación Policial para que se dirigiera a un establecimiento comercial de la Avenida Gasteiz. Varias personas forcejeaban con un varón «en estado agresivo», refiere el parte policial difundido este lunes.

Cuando los agentes se aproximaban al establecimiento, pudieron observar a través de las cristaleras cómo un empleado «forcejeaba» con un hombre al que reconocieron por haber intervenido minutos antes con agentes de la Ertzaintza por estar «causando problemas».

Una vez separadas las partes y tras la entrevista, resultó que este varón había accedido al establecimiento y, «mientras un empleado se encontraba reponiendo productos, se acercó a él y le tocó sus genitales».

Después de escuchar las manifestaciones de otros testigos y tras visualizar las imágenes del sistema de videovigilancia, los policías pudieron constatar los hechos y procedieron a la detención del sujeto.