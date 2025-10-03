Le arrestan en Vitoria por el robo de ocho joyas de oro en un piso de Zabalgana El detenido, de 41 años, había pertenecido «a un círculo de amistad próximo al de la víctima»

Nuria Nuño Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17 | Actualizado 15:19h.

La Ertzaintza detuvo ayer, jueves, en Vitoria a un hombre, de 41 años, acusado de ser el autor de un delito de robo en un domicilio situado en el barrio de Zabalgana en el que sustrajo varias joyas, informa el Departamento vasco de Seguridad.

Las investigaciones se iniciaron el 18 de septiembre, tras la denuncia presentada por una ciudadana por el robo de alhajas en su domicilio. La víctima manifestó ante la Ertzaintza que, al regresar a casa tras un periodo de varios meses, se percató de la sustracción de «ocho joyas de oro». De igual modo, la denunciante señaló que la vivienda «no tenía signos de haber sido forzada» y que únicamente faltaban las joyas.

Las labores de investigación llevadas a cabo por los ertzainas dieron como resultado la identificación de un sospechoso: un hombre de 41 años que había estado «en posesión de las joyas en un periodo de tiempo cercano a la denuncia», detalla la Ertzaintza. Además, ese individuo había pertenecido «a un círculo de amistad próximo al de la víctima».

Las gestiones realizadas para su localización finalizaron este jueves y terminaron con la detención del varón, que fue arrestado por el robo. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el acusado ha pasado en la mañana de este viernes a disposición judicial.