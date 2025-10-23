Arrestan en Vitoria a un joven acusado de robar en un piso de Zaramaga en agosto Estaba en posesión de varios de los objetos sustraídos, entre ellos, una videoconsola, varios juegos, así como ropa y mochilas

Nuria Nuño Jueves, 23 de octubre 2025, 18:35

Una investigación llevada a cabo por la Ertzaintza ha finalizado con el arresto en Vitoria del presunto autor de un robo en una vivienda ubicada en el barrio de Zaramaga, ocurrido el pasado mes de agosto. El detenido, un joven de 22 años, está acusado de un delito de robo con fuerza en las cosas, informa el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 18 de agosto, cuando el propietario de una vivienda de Zaramaga, al regresar al domicilio, se percató del robo. En la denuncia interpuesta ante la Ertzaintza, la víctima detalló que echó en falta «dinero en metálico, una videoconsola y juegos, relojes, prendas de ropa y mochilas», desgranó.

Se da la circunstancia de que el denunciante, días después de el robo, cuando caminaba cerca de su vivienda observó a varios jóvenes sentados en la vía pública. Uno de ellos llevaba puesto «un gorro idéntico» al que le fue sustraído. Este dato fue puesto en conocimiento de los agentes encargados de la investigación. Con la información aportada, se pudo determinar la identidad del sospechoso, a quien se había «desalojado por orden judicial» de una vivienda de este mismo barrio de Vitoria.

El visionado de las imágenes de la operación de desalojo confirmó que el implicado «se hallaba en posesión de varios de los objetos denunciados como sustraídos entre ellos la videoconsola, varios juegos, así como ropa y mochilas», apunta Seguridad. En consecuencia, este miércoles se procedió a la detención del presunto autor de los hechos por un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas. A continuación, fue conducido a dependencias policiales, y finalmente pasó a disposición judici