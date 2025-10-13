Arrestan a un hombre de 52 años en Vitoria por agredir a su mujer La Policía Local detiene a un joven de 24 años por quebrantamiento de una orden de protección

Nuria Nuño Lunes, 13 de octubre 2025, 13:55

La Policía Local de Vitoria arrestó este sábado a un hombre de 52 años como presunto autor de los delitos de lesiones a pareja, en el ámbito de la violencia de género. Los hechos por los que acabó detenido sucedieron al filo de las 15:26 horas, cuando una llamada al 092 solicitaba presencia policial en una vivienda del Casco Viejo, ya que un varón había agredido a su mujer.

Los agentes se dirigieron rápidamente al lugar. Allí se entrevistaron con las partes implicadas para recabar toda la información necesaria. A la vista de las «lesiones» que la mujer presentaba, así como de las manifestaciones realizadas por ambos, los policías procedieron a la detención del presunto agresor.

Por otro lado, la Guardia urbana ha detenido también este fin de semana a un joven de 24 años por quebrantamiento de orden de protección. Agentes de la Policía Local se encontraban alrededor de las 17.16 horas de ayer, domingo, en las inmediaciones del barrio de Coronación cuando vieron a una pareja. Al ver a la patrulla, el hombre y la mujer intentaron huir del lugar. Los agentes, que conocían que el varón tenía una orden de alejamiento sobre la mujer, «dieron el alto a la pareja» y realizaron las pertinentes comprobaciones.

Al verificar que la orden de alejamiento se encontraba en vigor, procedieron a detener al hombre.