La nueva propietaria, Jessica Cabel, ha asumido la gestión del negocio en mayo de este año. Mireya López
Este negocio no se cierra

«Me arrepiento de no haberlo hecho antes»

Yolanda y Jessica. Perfumería Lorea ·

Gracias al traspaso facilitado por'Berriz Enpresa', este negocio de Vitoriase mantiene convida en nuevas manos

Jazmín Romero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:16

Álava mantiene aún negocios de toda la vida, esos que se han convertido en auténticos baluartes gracias a sus años de experiencia y que se ... niegan a echar el cierre, incluso cuando sus dueños deciden jubilarse. En Vitoria, la perfumería Lorea es uno de ellos y gracias al departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, con el programa 'Berriz Enpresa', su historia sigue extendiéndose tras más de cinco décadas. Lorea es un ejemplo de dedicación y compromiso construido por Yolanda Uzateri González y Manolo García, sus máximos artífices durante los últimos 35 años.

