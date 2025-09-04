Arranca un MasterChef con «duendes» y «mucha piña»

Como ya es tradición, el FesTVal ha acogido este jueves a los 16 aspirantes de MasterChef Celebrity para promocionar la décima edición del concurso de ... cocina. El 'talent' culinario, con Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz como jurado, ya ha estrenado su primer episodio en La 1, con aspirantes como Alejo Sauras, Charo Reina, David Amor, Valeria Vegas, Necko Vidal, Masi Rodríguez, Valeria Ros, Jorge Luengo, Rosa Benito, Soraya Arnelas, José Manuel Parada, Quique Torito, Mariló Montero, Juanjo Bona, Miguel Torres y Mala Rodríguez.

El Palacio Europa ha servido de escenario para que los aspirantes explicaran el gran reto que ha sido participar en el concurso. «A mí el reloj me daba ansiedad, sudaba la gota gorda», ha explicado la cantante Mala Rodríguez sobre su experiencia. «Encima había duendes en el plató», ha añadido sobre algunos compañeros «a los que se les ha apagado el horno o les ha desaparecido algún ingrediente». Una acusación que el programa ha recibido de anteriores concursantes, que han criticado que se hace a propósito para favorecer a algunos aspirantes.

Alejo Sauras ha achacado esto a «la gran exigencia del programa». El actor mallorquín ha explicado que «tienes que asumir que son cosas que pueden pasar cuando entras a MasterChef». «En casa también se te puede apagar el horno, pero aquí puede significar tu expulsión y si no lo asumes, es normal que te rebotes». Su compañera Valeria Vegas ha coincidido, añadiendo que es un programa «muy intenso» en el que «arrastras jornadas de trabajo muy largas y estás muy cansado, lo que puede llevar a enfados».

Primer expulsado

Pese a la tensión en el ambiente del concurso, que ya pudo verse en el primer episodio con un encontronazo entre el cantante Juanjo Bona y el presentador José Manuel Parada, los concursantes han afirmado que son «una piña». «Al final cada uno es de su padre y de su madre, pero nos hemos llevado todos muy bien», ha aclarado Masi Rodríguez. Juanjo ha añadido que «adora» a Parada, quien ha compartido el sentimiento y ha añadido que «hemos estado juntos tres meses y eso al final une mucho».

El primer expulsado de la edición fue el cantante Necko Vidal, una decisión del jurado que ha sido percibida como injusta por las redes sociales, algo con lo que el cantante no está de acuerdo. «Al final ellos son los expertos y no puedo juzgar su decisión», ha aclarado, «me quedo con que he conectado con el público». Algo latente en el FesTVal, donde la gente se ha agolpado en torno a la alfombra naranja desde la mañana para poder ver a los concursantes del 'talent' culinario, que han sacado sus mejores galas a las 18.30 horas para darse un baño de masas.