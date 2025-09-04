El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los concursantes Valeria Vegas, Valeria Ros y Alejo Sauras, durante la promoción. FesTVal

Arranca un MasterChef con «duendes» y «mucha piña»

El FesTVal ha sido escenario de nuevo de la puesta de largo de la décima edición de MasterChef Celebrity

Ania Ibañez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:58

Como ya es tradición, el FesTVal ha acogido este jueves a los 16 aspirantes de MasterChef Celebrity para promocionar la décima edición del concurso de ... cocina. El 'talent' culinario, con Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz como jurado, ya ha estrenado su primer episodio en La 1, con aspirantes como Alejo Sauras, Charo Reina, David Amor, Valeria Vegas, Necko Vidal, Masi Rodríguez, Valeria Ros, Jorge Luengo, Rosa Benito, Soraya Arnelas, José Manuel Parada, Quique Torito, Mariló Montero, Juanjo Bona, Miguel Torres y Mala Rodríguez.

