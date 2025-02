Los arquitectos asesorarán a concejos y promotoras sobre las normas urbanísticas de las renovables en Álava

Rosa Cancho Lunes, 17 de febrero 2025, 13:54 Comenta Compartir

En este momento el Gobierno vasco maneja más de 70 expedientes de parques eólicos y fotovoltaicos proyectados sobre el territorio alavés. Ahora no encuentran encaje dentro de los Planes Generales de Ordenación Urbana de cada municipio si antes no se tramita un plan especial para la declaración de interés público y la admisión de esos nuevos usos en terreno no urbanizable. De manera paralela, en unos meses estará ya aprobado definitivamente el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, que declara de facto ese interés público en unas 100 localizaciones preferentes en Álava. «Es probable que esto acelere el despliegue» de este tipo de instalaciones, explica Edorta Mujika.

Es en este contexto en el que el Colegio de Arquitectos de Álava (COAVN) ha decidido crear un nuevo servicio de asesoramiento dirigido tanto a particulares, concejos e instituciones como a empresas promotoras de los parques.

La clave está en el conocimiento que estos profesionales tienen sobre las diferentes normativas urbanísticas, lo que les otorga un papel clave para aconsejar tanto a quienes quieren montar un parque como a quienes se sienten perjudicados por ello. «El arquitecto es una figura de referencia en la planificación y ordenamiento territorial, así como en el ámbito urbanístico, en defensa de la sostenibilidad y calidad paisajística del territorio y en cumplimiento con la normativa vigente», agrega el gerente del COAVN.

Charla este miércoles

Itsaso Urcelay será la coordinadora del servicio. Cualquier persona o entidad que quiera saber si determinado proyecto le afecta o consultar normativas concretas puede enviar un correo electrónico a renovables@coavn.com y el colegio tratará orientarle acerca de la legislación vigente y de canalizar las consultas a arquitectos especializados este ámbito, como David Pinedo, que ya se ha manejado con planes especiales para la implantación de parques fotovoltaicos en Artziniega y Okondo.

Precisamente su experiencia va a ser clave en la charla organizada este miércoles en la sede del COAVN (Plaza de Renacimiento 17.00 horas) abierta a todos los públicos. Le acompañarán el geógrafo de la consultora Arudi Raoul Servet y el investigador y doctor en Ingeniería Térmica de la UPV Álvaro Campos. Tras esta conferencia, el colegio activará el servicio nuevo de consultas.