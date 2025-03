El Ararteko reclama que la cita previa no sea prioritaria para denunciar ante la Policía Local de Vitoria El defensor del pueblo exige que no imponga «barreras» sea cual sea la gravedad de la denuncia y el número de efectivos en comisaría

La queja de un ciudadano por las dificultades que se encontró a la hora de presentar una denuncia ante la Policía Local de Vitoria por ... no contar con cita previa ha conducido al Ararteko a realizar un informe en el que recomienda al Ayuntamiento que facilite el proceso para dar parte en las comisarías. Plantea que no se priorice a quienes cuenten con cita previa y no se impongan «barreras» sea cual sea la gravedad de la denuncia y el número de efectivos que estén trabajando. Así, le reclama que «habilite el sistema de cita previa de manera opcional para la ciudadanía e informe con claridad sobre su funcionamiento».

En su escrito, el Ararteko relata las dificultades que se encontró una persona que acudió a la comisaría de Aguirrelanda a denunciar un robo y no contaba con cita previa, por lo que no pudo completar el trámite hasta una semana después. Un requisito que no es indispensable, como remarca el Ayuntamiento, pero que agiliza los trámites al tener prioridad quien se persone en los departamentos policiales con ese paso cumplimentado. «Se atiende a los ciudadanos que tengan cita previa con prioridad ante otros que se presenten en la comisaría sin haber reservado hora y día, no obstante si hay agentes libres se atiende la demanda. Si se encuentran ocupados, ante la posibilidad de que pueda producirse una larga espera, cuando el motivo de la denuncia no requiera actuaciones policiales urgentes, se le informa de esta circunstancia y de los huecos libres en cita previa que haya para ese día en cualquiera de las dos comisarías», detalla la respuesta que remitó el Ayuntamiento al Ararteko. En todas sus resoluciones anteriores, el Defensor del Pueblo ha destacado principalmente «la necesidad de que las administraciones públicas vascas arbitren mecanismos destinados a evitar que la ciudadanía se vea perjudicada en sus derechos o expectativas mediante la imposición de sistemas de cita previa obligatoria». Defiende que «debe ser voluntaria y, por lo tanto, no impuesta como una fórmula exclusiva de atención presencial a la ciudadanía, garantizando que no se convierta en una barrera para el acceso a los servicios públicos». Tras conocer esta recomendación, el Ayuntamiento ha asegurado que «la cita previa para interponer denuncias en las comisarías de la Policía Local de Vitoria nunca ha sido obligatoria» y que se encuentra «garantizada la atención para presentar denuncias, especialmente en casos de violencia de género o delitos que requieran una actuación urgente».

