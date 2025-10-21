El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Arbonización' de Ana Sampedro está expuesta en las cristaleras del Archivo Municipal de Vitoria

Arabaclick alcanza su récord de participación con una edición marcada por la mirada femenina

Una treintena de artistas expondrán sus fotografías en diez salas con Álava como epicentro en la séptima edición del certamen

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 21 de octubre 2025, 13:21

La séptima edición de Arabaclick abre sus puertas con cifras históricas y un protagonismo femenino sin precedentes. Hasta el 30 de noviembre, el público podrá ... disfrutar de más de 3.000 imágenes —más del doble que en la pasada edición— repartidas en 10 espacios expositivos y creadas por 37 fotógrafos, de los cuales 24 son mujeres. El certamen reivindica la participación de aficionados a la fotografía y pone en valor el territorio con la temática 'Memorias de Álava', cuya condición ha sido plasmar las instantáneas en tierras alavesas.

