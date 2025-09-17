El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ertzainas en una calle de Vitoria. Jesús Andrade

Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron

El arrestado, de 38 años, y otros dos implicados salieron de un bar que acumula numerosas quejas vecinales y un buen número de actuaciones de la Ertzaintza y la Policía Local

David González

David González

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:13

«A eso de las seis de la mañana nos han desvelado unos gritos en la calle. Varios varones discutían y alguno se quejaba». Este ... residente del entorno de la Avenida de Gasteiz, en Vitoria, sintetiza lo ocurrido este marte, en los alrededores de un bar que acumula numerosas quejas vecinales y un buen número de actuaciones policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Capturan al ladrón de una joyería en Vitoria al verle en un paso de peatones
  2. 2

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  3. 3 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  4. 4 El Gabinete Etxebarria plantea subir un 2,7% en 2026 los impuestos y tasas de Vitoria
  5. 5

    Solo las caravanas pequeñas podrán acceder al aparcamiento de Lakua
  6. 6

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  7. 7

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  8. 8 La gestión de las basuras de Vitoria cambiará de manos en verano de 2026
  9. 9

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  10. 10

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron

Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron