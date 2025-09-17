Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron

«A eso de las seis de la mañana nos han desvelado unos gritos en la calle. Varios varones discutían y alguno se quejaba». Este ... residente del entorno de la Avenida de Gasteiz, en Vitoria, sintetiza lo ocurrido este marte, en los alrededores de un bar que acumula numerosas quejas vecinales y un buen número de actuaciones policiales.

En esta ocasión, tres varones se pelearon por causas que no han trascendido. En un momento dado, uno recibió «una puñalada a la altura de una oreja». Este varón de 38 años presentaba «un corte profundo del que manaba mucha sangre». El agresor huyó. Testigos señalaron que otro implicado habría «exhibido unas tijeras».

Cuando el 112 fue alertado, los patrulleros de la Ertzaintza sólo localizaron a dos de los participantes en la gresca. Se hallaban aparentemente bajo la influencia del alcohol, por lo que se mostraron poco colaborativos con los uniformados. «Demostraron una paciencia infinita», adujo este vecino y corroboraron compañeros de los agentes desplegados.

Ni el cuchillo ni las tijeras

Pese a que los ertzainas peinaron la zona y registraron a este dúo, no aparecieron ni el cuchillo ni las tijeras. Tampoco el tercer implicado y supuesto autor de la puñalada.

De repente, el herido intentó entrar al local. «Gritaba 'la voy a liar' y golpeaba la fachada». Ahí, y tras enfrentarse a los uniformados, acabó detenido. Salió en libertad con cargos horas después. En principio se enfrentará a los cargos penales de «desobediencia grave».

Este hombre de 38 años, deslizan fuentes internas de la comisaría de Portal de Foronda, «arrastra antecentes policiales».