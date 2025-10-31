La aparición de amianto obliga a alargar la reforma del Teatro Principal de Vitoria

Las obras de remodelación del Teatro Principal de Vitoria se alargan. El Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar el plazo de ejecución de ejecución ... de los trabajos del centenario recinto de la calle San Prudencio debido a la «presencia imprevista» de material con fibrocemento que ha aparecido en diferentes puntos de la obra. La tramitación y eliminación del amianto va a requerir de más tiempo, y por ello se ha ampliado el tiempo en por 45 días (un mes y medio), que se suman a los treinta meses previstos inicialmente. Si no hay más demoras, las obras deberían concluirse a mediados de 2027.

Estos trabajos ya se toparon con otro contratiempo el pasado verano, cuando arqueólogos descubrieron muros pertenecientes a la antigua sede de la fábrica Eléctrica Vitoriana. Un hallazgo que surgió después de que a mediados de julio la empresa que se encarga de la rehabilitación del recinto cultural, la UTE Tecsa-Ocisa, hallara un tramo de piedra de origen desconocido bajo la platea.

En cuanto a la reforma, para hacer del Principal un teatro, más moderno, cómodo, accesible y seguro el Gobierno vasco, el Ayuntamiento y la Diputación han invertido un total de 11 millones de euros. En el calendario establecido hasta entonces, se marcaba la primavera de 2027 como fecha para que este emblemático inmueble esté ya listo para recuperar su actividad. Queda por ver cómo le afectará a ese plazo este último retraso surgido por la aparición de amianto.