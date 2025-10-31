El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La aparición de amianto obliga a alargar la reforma del Teatro Principal de Vitoria

Se ha ampliado en un mes y medio el plazo de ejecución de las obras, que concluirán en 2027

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:38

Las obras de remodelación del Teatro Principal de Vitoria se alargan. El Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar el plazo de ejecución de ejecución ... de los trabajos del centenario recinto de la calle San Prudencio debido a la «presencia imprevista» de material con fibrocemento que ha aparecido en diferentes puntos de la obra. La tramitación y eliminación del amianto va a requerir de más tiempo, y por ello se ha ampliado el tiempo en por 45 días (un mes y medio), que se suman a los treinta meses previstos inicialmente. Si no hay más demoras, las obras deberían concluirse a mediados de 2027.

