La aparición de amianto obliga a alargar la reforma del Teatro Principal de Vitoria
Se ha ampliado en un mes y medio el plazo de ejecución de las obras, que concluirán en 2027
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:38
Las obras de remodelación del Teatro Principal de Vitoria se alargan. El Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar el plazo de ejecución de ejecución ... de los trabajos del centenario recinto de la calle San Prudencio debido a la «presencia imprevista» de material con fibrocemento que ha aparecido en diferentes puntos de la obra. La tramitación y eliminación del amianto va a requerir de más tiempo, y por ello se ha ampliado el tiempo en por 45 días (un mes y medio), que se suman a los treinta meses previstos inicialmente. Si no hay más demoras, las obras deberían concluirse a mediados de 2027.
Estos trabajos ya se toparon con otro contratiempo el pasado verano, cuando arqueólogos descubrieron muros pertenecientes a la antigua sede de la fábrica Eléctrica Vitoriana. Un hallazgo que surgió después de que a mediados de julio la empresa que se encarga de la rehabilitación del recinto cultural, la UTE Tecsa-Ocisa, hallara un tramo de piedra de origen desconocido bajo la platea.
En cuanto a la reforma, para hacer del Principal un teatro, más moderno, cómodo, accesible y seguro el Gobierno vasco, el Ayuntamiento y la Diputación han invertido un total de 11 millones de euros. En el calendario establecido hasta entonces, se marcaba la primavera de 2027 como fecha para que este emblemático inmueble esté ya listo para recuperar su actividad. Queda por ver cómo le afectará a ese plazo este último retraso surgido por la aparición de amianto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión