El hallazgo se ha producido en las obras del parque de Judimendi. Igor Martín

Aparecen los primeros restos óseos en la antigua necrópolis de Judimendi

Los huesos hallados en las obras de un parque infantil, que se han paralizado parcialmente, podrían pertenecer al cementerio hebreo

Saioa Echeazarra
Nuria Nuño

Saioa Echeazarra y Nuria Nuño

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:08

Comenta

No hay otro lugar en Vitoria en el que la tierra que pisan sus vecinos esté marcada por la historia como lo está Judimendi, cuyo ... nombre no es casual. Esta colina al este de la ciudad se asienta, según narran los documentos históricos, en el antiguo cementerio de la comunidad hebrea que residió en la ciudad varios siglos atrás, hasta su expulsión en 1492. Con este contexto de fondo, los vestigios arqueológicos hallados esta semana en el parque del barrio, en el mismo emplazamiento donde aparentemente se situó dicha necrópolis, podrían resultar de especial interés para documentar el pasado de la capital alavesa.

