De Andrés tacha de «hipócrita» la postura del PNV sobre el centro de refugiados en Vitoria

El presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés, ha tachado de «hipócrita» la postura que mantiene el PNV sobre el «macrocentro» de refugiados que ... se está construyendo en el barrio vitoriano de Arana. Con el objetivo de que se «retraten ante la ciudadanía» y mostrar cuál es su posición. «Resulta especialmente hipócrita que habiendo una corresponsabilidad entre el PNV y PSE en la construcción de este macrocentro, de vez en cuando alguno diga que no le gusta», ha criticado en la recogida de firmas que su partido está desarrollando en contra del servicio que ocupará la vieja clínica, que se clausuró hace más de una década.

«Hay personas dentro del PNV que no les gusta, pero luego no dicen nada. Si hay alguien que tiene esa opinión, de que este no es el centro adecuado para Vitoria, lo que tiene que hacer es actuar en consecuencia. Nosotros vamos a dar esa oportunidad al PSE, al PNV y a los demás partidos para que sean consecuentes con lo que realmente creen«, ha considerado el líder popular. «¿Quién está sosteniendo a Sánchez? ¿Quién no dice nada en el Congreso de los Diputados a este respecto? ¿Quién no lo incorpora dentro de la agenda política en España? El PNV está totalmente ausente», ha añadido.

«Sencillamente queremos que la gente se retrate y muestre cuál es su opinión respecto a este asunto. Hay una mayoría de vitorianos que creen que este no es el modelo, que esta no es la forma de integración y que no es la solución para los problemas que se están creando», ha insistido De Andrés.

Y es que cree que este proyecto se está desarrollando «en contra de una mayoría de vecinos». «Hay que recordar que es el centro de refugiados más grande que habrá en España y esa sobredimensión hace muy difícil poder trabajar con esas personas para que se puedan integrar y haya un trabajo óptimo en la resolución de un problema. Aquí simplemente han buscado ocupar un edificio que pudiera ocupar a cuantas más personas mejor, sin ser conscientes de cuál es la ubicación», ha asegurado en la recogida de firmas que se está desarrollando.

«Estamos hablando constantemente de los problemas que crea un apartamento de Airbnb, por la rotación que representa, y resulta que vamos a hacer un centro de refugiados que puede llevar a mil personas cada año», ha lanzado.