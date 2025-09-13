El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Blanca Palacios, Kristina Apiñaniz, Naia Espinosa, Sara Maldonado-Martín. E. C.

Ampea distingue a cuatro directivas y profesionales por su carrera y liderazgo

Las empresarias alavesas premian «el talento y la visión estratégica» de Blanca Palacios, Kristina Apiñaniz, Naia Espinosay Sara Maldonado

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:15

Trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador. En estos ámbitos son «referentes» las cuatro féminas reconocidas por la Asociación de Mujeres Profesionales y ... Empresarias de Álava (AMPEA) dentro de sus VI Premios al Talento Femenino en el territorio. Blanca Palacios, Kristina Apiñaniz, Naia Espinosa y Sara Maldonado-Martín han resultado distinguidas en el certamen, cuya entrega de galardones se celebrará el próximo día 23 en el Palacio Europa ante una importante representación del ámbito empresarial, político y social de la provincia.

