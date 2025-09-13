Ampea distingue a cuatro directivas y profesionales por su carrera y liderazgo

Trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador. En estos ámbitos son «referentes» las cuatro féminas reconocidas por la Asociación de Mujeres Profesionales y ... Empresarias de Álava (AMPEA) dentro de sus VI Premios al Talento Femenino en el territorio. Blanca Palacios, Kristina Apiñaniz, Naia Espinosa y Sara Maldonado-Martín han resultado distinguidas en el certamen, cuya entrega de galardones se celebrará el próximo día 23 en el Palacio Europa ante una importante representación del ámbito empresarial, político y social de la provincia.

El jurado, formado en esta ocasión por representantes de la Diputación, el Ayuntamiento de Vitoria, BIC Araba, la Cámara de Comercio y la Universidad del País Vasco destaca la «extraordinaria trayectoria profesional» de las reconocidas, así como su «arraigo e implicación en el desarrollo del territorio, en la generación de actividad económica, empleo y conocimiento, y en su compromiso y contribución por una sociedad mejor, más cohesionada e igualitaria».

Premios al talento femenino Blanca Palacios. Notaria Tras licenciarse en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, con 26 años arranca su ejercicio profesional. Dirige la notaría que lleva su nombre.

Kristina Apiñaniz. Ingeniera industrial Lleva más de 25 años en posiciones gerenciales desarrollando y desplegando proyectos organizativos. Es 'interim manager' en diferentes proyectos.

Naia Espinosa. CEO de Dryfing Graduada en Administración de Empresas, diseñó junto al que hoy es su socio una máquina de higienización de los neoprenos de los surfistas.

Sara Maldonado-Martín. Doctora en Ciencias del Deporte Docente de la EHU, ha participado en investigaciones con la OSI Araba y Bioaraba. Cuenta con estancias en universidades internacionales.

Los premios se dividen en cuatro categorías. La de 'Mujer Empresaria' 2025 ha recaído en Blanca Palacios. Tras lograr la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, apostó por acceder al cuerpo notarial logrando una vacante en Vitoria, su ciudad. Con apenas 26 años arrancó su carrera en un entorno donde no era habitual encontrarse con una mujer notaria, «abriendo camino a las que han venido por detrás», destaca Ampea. Desde 2022 dirige la notaría que lleva su nombre. Previamente compartió despacho durante algo más de diez años y hasta su jubilación con el notario Manuel Rueda.

Las galardonadas «Son referentes por su visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador»

El jurado Destaca su «extraordinaria trayectoria profesional» y «su implicación en el desarrollo del territorio»

Premios al talento femenino La entrega será el día 23 en el palacio Europa ante representantes de la empresa y la sociedad

Mientras, el reconocimiento a la 'Mujer Directiva 2025' es para Kristina Apiñaniz, ingeniera industrial con más de 25 años de experiencia en posiciones gerenciales y de gobierno, «desarrollando y desplegando proyectos organizativos con proyección y vocación internacionales». Esta profesional acumula una «amplia experiencia» en campos vinculados a la sostenibilidad, estrategia, crecimiento orgánico e inorgánico y la mejora de rendimiento de equipos directivos. En estos momentos trabaja como 'interim manager' en diferentes proyectos industriales de manera simultánea. «Aporta su capacidad para orientar la gestión a resultados e incrementar el valor de las organizaciones para las que trabaja a través del liderazgo y motivación de las personas y la alineación de la cultura empresarial con su propósito».

Naia Espinosa, por su parte, es la premiada en el apartado 'Mujer Emprendedora 2025'. Graduada en Administración y Dirección de Empresas, cuenta entre otros estudios universitarios con másters en Dirección y Gestión Financiera y en Dirección y Gestión en Marketing Digital y Social Media. Desde 2019 es la CEO de Dryfing «llevada por una inquietud, la de emprender, y una afición, el surf». Trabajando en una escuela en la que se enseñaba esta disciplina diseñó junto al que hoy es su socio una máquina para la higienización de los neoprenos empleados por los 'surfers'. Lavan, secan y desinfectan de manera rápida, fácil y eficaz, reduciendo el consumo de agua y respetando el medio ambiente. La responsable se centra ahora en las incursiones en mercados como Portugal y Francia.

Aparte, el premio 'Mujer y Ciencia 2025' es para Sara Maldonado-Martín. Doctora y Licenciada en Ciencias de la Actividad y del Deporte, su trayectoria va mucho más allá de la docencia. Comenzó a dar clase en la Universidad del País Vasco y poco a poco afloraron sinergias entre la medicina y los profesionales de su rama. De esa relación, sumando a la OSI Araba y Bioaraba, ha participado en diferentes líneas de investigación. Docente del grado de Ciencias de Actividad Física y del Deporte en la EHU, dirige el programa de Ejercicio físico clínico en Prevención Primaria y Rehabilitación Cardiaca. Cuenta con estancias de investigación en universidades como la de Gloucestershire o Illinois.