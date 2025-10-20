Amenazan con un cuchillo a varios viandantes en pleno centro de Vitoria La Policía Local arresta a dos hombres como presuntos autores de delitos de «lesiones graves, amenazas con arma blanca y tentativa de robo con intimidación»

Nuria Nuño Lunes, 20 de octubre 2025, 13:48

Agentes de la Policía Local de Vitoria arrestaron en la madrugada del sábado a dos varones de 26 y 32 años como presuntos autores de los delitos de «lesiones graves, amenazas con arma blanca y tentativa de robo con intimidación». Los hechos ocurrieron en torno a las 3:00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio nocturno fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la confluencia de las calles Dato y San Prudencio. ¿El motivo? Unos varones estaban «amenazando con un cuchillo a los viandantes» que caminaban por pleno centro de la ciudad, refiere el parte policial.

Cuando llegaron a ese punto, los agentes localizaron a los dos individuos gracias a la descripción aportada desde la emisora de la Guardia urbana. Los policías procedieron a identificarlos y a realizarles sendos cacheos superficiales, donde «no encontraron el arma» mencionada. Además, con el apoyo de otras patrullas locales y de la Ertzaintza, encontraron a un grupo de jóvenes que habían sido «amenazados» momentos antes por esos hombres con un cuchillo. Sin embargo, no fueron las únicas víctimas. Otros dos varones manifestaron que esos mismos sujetos se les habían «encarado, increpado e incluso amenazado con el cuchillo con la intención de robarles» y, pese a que «registraron sus carteras» buscando dinero, finalmente no les sustrajeron efecto alguno.

Estas víctimas indicaron a los agentes que, tras el incidente, continuaron su marcha y observaron, a su paso por la calle Arca, a un hombre «tendido en el suelo» y le ayudaron a incorporarse. Al parecer, él también había sido agredido, «sin mediar palabra» por los mismos autores. Esta víctima presentaba «lesiones en la boca».

Una vez recabados todos los testimonios y, en vista de las lesiones, procedieron a la detención de ambos hombres. Por otro lado, una patrulla de Policía autónoma localizó en las inmediaciones el cuchillo que habían utilizado ambos.