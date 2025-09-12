El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Quieres establecer Araba/Álava como tu edición predeterminada?

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Accidente de una ambulancia. J. A.

Las ambulancias de Osakidetza suman 37 accidentes en Álava

En Euskadi ha habido 131 incidentes en los ocho primeros meses de 2025, lo que supone casi el doble que en el mismo periodo de 2024

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:17

Las ambulancias que dan servicio a Osakidetza acumulan 131 accidentes en lo que va de año. De ellos, 65 corresponden a vehículos de soporte vital ... básico y otros 66 a los no asistenciales. Ninguna UVI móvil ha sufrido siniestro alguno durante los ocho primeros meses de este 2025. Así se recoge en el informe que ha remitido el Departamento de Salud al Parlamento vasco. Estos 131 incidentes prácticamente doblan los 69 registrados por estos vehículos en 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias
  2. 2 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  3. 3

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  4. 4 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  5. 5

    El Gabinete Etxebarria mira a EH Bildu para pactar una nueva subida de impuestos en Vitoria
  6. 6

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  7. 7

    El nuevo bosque de Mercedes
  8. 8

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  9. 9

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  10. 10

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las ambulancias de Osakidetza suman 37 accidentes en Álava

Las ambulancias de Osakidetza suman 37 accidentes en Álava