Las ambulancias de Osakidetza suman 37 accidentes en Álava

Las ambulancias que dan servicio a Osakidetza acumulan 131 accidentes en lo que va de año. De ellos, 65 corresponden a vehículos de soporte vital ... básico y otros 66 a los no asistenciales. Ninguna UVI móvil ha sufrido siniestro alguno durante los ocho primeros meses de este 2025. Así se recoge en el informe que ha remitido el Departamento de Salud al Parlamento vasco. Estos 131 incidentes prácticamente doblan los 69 registrados por estos vehículos en 2024.

De esa documentación se desprende también que la mayoría de accidentes han sido cosa de chapa y pintura. Aunque sí es cierto que en diez casos, al menos uno de los sanitarios que se encontraba en el interior de las ambulancias implicadas tuvo que cogerse la baja médica como consecuencia de las lesiones que le provocaron aquellas colisiones.

Por territorios, Bizkaia acumula 54 choques, por los 40 de Gipuzkoa y 37 de Álava, según los datos aportados por las compañías Ambulancias Gipuzkoa y Bizkanb (en la que participa Sanir), las dos empresas con las que Osakidetza tiene concertado el servicio de transporte sanitario en Euskadi en la actualidad.

El servicio de Emergencias de Euskadi dispone de unas 90 ambulancias. 63 de soporte vital básico, 12 de soporte vital avanzado y 11 de soporte vital con enfermería, a las que hay que sumar el helicóptero. A esta flota se añaden los vehículos que realizan transporte sanitario no asistencial; esto es el traslado de pacientes a los hospitales para recibir diferentes tratamientos o de vuelta a sus domicilios tras haber sido atendidos, sin que durante el trayecto. Se trata de vehículos dedicados al transporte de pacientes, pero que no están acondicionados para la atención sanitaria.

En cuanto a las ambulancias que mayor número de salidas realizan, encabezan esta lista las asignadas a los núcleos más poblados del País Vasco. Las que acumulan más actividad son varias que dan servicio a Bilbao. Realizan una media de 500 actuaciones mensuales, según la información remitida por el Departamento de Salud al Parlamento vasco a petición de EH Bildu.