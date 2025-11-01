Alumnos de Zabalgana viajarán a Grecia y Finlandia para mejorar su instituto

l instituto de Zabalgana se ha embarcado este curso en un proyecto de lo más ilusionante para toda la comunidad educativa. El centro ha sido ... uno de los seleccionados por el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) para formar parte de un proyecto Erasmus+ que permitirá tanto al profesorado como al alumnado realizar diferentes estancias en el extranjero. «Es un gran logro para un instituto público como el nuestro que depende mucho de la labor del profesorado», celebra Amaia Conde, responsable de innovación y miembro de la Comisión de Erasmus. Su propuesta ha sido seleccionada entre más de 1.800 a nivel nacional.

A lo largo del curso, tanto docentes como alumnos viajarán por el continente para descubrir en primera persona ejemplos de buenas prácticas que les servirán para mejorar su instituto. De momento hay dos estancias cerradas. Una de ellas será en Espoo (Finlandia), donde visitarán una escuela que lleva años trabajando en la renaturalización de sus patios y en desarrollar en ellos actividades como yoga, estiramientos o pintura. La otra estancia será en Tesalónica (Grecia) para conocer el proyecto de una escuela pionera en mediación infantil para la solución de conflictos. En ambos casos viajarán primero los profesores y después un grupo de alumnos.

«A esto se sumarán otras acciones de movilidad con una duración variable de entre una semana y un mes», sostiene Conde, que pone el foco en la importancia de una iniciativa de estas características para un centro público. «Creemos que es muy importante que experiencias de este tipo no se limiten a familias pudientes. Nuestro objetivo como centro público es garantizar la equidad y no dejar a nadie atrás independientemente de su situación familiar o económica», reflexiona. Es una oportunidad para que los adolescentes tengan una experiencia europea antes de llegar a la universidad que va más allá de tomar un avión y salir de Euskadi durante unos días. «Les permite descubrir la comunidad a la que pertenecen, saber sus deberes y obligaciones como ciudadanos y muchos otros aspectos», valoran desde la Comisión Erasmus de Zabalgana que completan Saida Fidalgo y María Palacio.

El trabajo para poder formar parte de esta iniciativa, que se prolongará durante 18 meses, no ha sido fácil y el equipo docente lleva desde el curso pasado trabajando en ello. La financiación que reciban servirá para mejorar aspectos que dividen en cuatro áreas: convivencia, igualdad, competencia lingüística y formación. En el caso de la convivencia, por ejemplo, crearán un equipo de mediadores en el que participarán alumnos y profesores. «Es importante porque si los problemas de convivencia no se atajan a tiempo cada vez se van haciendo más grandes», señalan desde el instituto. En el ámbito de la igualdad realizarán un análisis de distintos espacios, entre ellos el patio, y cómo mejorarlos para que ningún alumno se sienta excluido. A todo esto se suma la formación continua del profesorado en diferentes aspectos que les permitirá mejorar el día a día en las aulas.