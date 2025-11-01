El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aritz Taberna, Ane Urkiola, Saida Fidalgo y Amaia Conde, docentes del IES Zabalgana. Rafa Gutiérrez.

Alumnos de Zabalgana viajarán a Grecia y Finlandia para mejorar su instituto

El centro público ha sido seleccionado para un proyecto Erasmus+ que les servirá para descubrir ejemplos europeos sobre patios o convivencia

Sara López de Pariza

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:03

l instituto de Zabalgana se ha embarcado este curso en un proyecto de lo más ilusionante para toda la comunidad educativa. El centro ha sido ... uno de los seleccionados por el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) para formar parte de un proyecto Erasmus+ que permitirá tanto al profesorado como al alumnado realizar diferentes estancias en el extranjero. «Es un gran logro para un instituto público como el nuestro que depende mucho de la labor del profesorado», celebra Amaia Conde, responsable de innovación y miembro de la Comisión de Erasmus. Su propuesta ha sido seleccionada entre más de 1.800 a nivel nacional.

