Imagen de una de las txosnas ubicadas en el recinto de Vitoria. Fundación Buesa

La alcaldesa de Vitoria pide «tolerancia cero» frente a los carteles a favor de los presos de ETA

La socialista Maider Etxebarria muestra su «absoluta condena y rechazo» por estos mensajes que suponen «una exaltación a la violencia» de la banda terrorista

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:37

La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha mostrado este jueves su «absoluta condena y rechazo» frente a los carteles a favor de ... ETA y de sus presos que han aparecido en distintos espacios de las fiestas patronales de La Blanca. De ahí que haya pedido «tolerancia cero» ante unas pancartas que ha considerado «una exaltación a la violencia» de la banda terrorista.

