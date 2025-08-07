La alcaldesa de Vitoria pide «tolerancia cero» frente a los carteles a favor de los presos de ETA
La socialista Maider Etxebarria muestra su «absoluta condena y rechazo» por estos mensajes que suponen «una exaltación a la violencia» de la banda terrorista
Jueves, 7 de agosto 2025, 13:37
La alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha mostrado este jueves su «absoluta condena y rechazo» frente a los carteles a favor de ... ETA y de sus presos que han aparecido en distintos espacios de las fiestas patronales de La Blanca. De ahí que haya pedido «tolerancia cero» ante unas pancartas que ha considerado «una exaltación a la violencia» de la banda terrorista.
«Desde el Ayuntamiento, pero como siempre se ha hecho, se ha actuado desde Policía Local, los servicios de limpieza para retirar estos carteles y, por supuesto, agradecer a los equipos de limpieza, y al servicio de seguridad por esta labor», ha indicado. Una tarea incesante, pues parece ser que cada vez que se retiran estos mensajes vuelven a aparecer más.
La Fundación Fernando Buesa -creada en homenaje al vicelehendakari asesinado por ETA en 2001- denunció este miércoles que el espacio público está «plagado» de carteles y pancartas. «Cada año en muchas de las fiestas de los pueblos y ciudades de Euskadi y Navarra frente a la indiferencia de parte de la sociedad y, sobre todo, de las instituciones», lanzaba este colectivo.
«Ni me acostumbro ni asumo con normalidad la ocupación de la calle y el espacio festivo con mensajes que agreden a las víctimas y ofenden a la mayoría de la sociedad. Se han convertido en parte de nuestro paisaje, se toleran para evitar la confrontación, pero esa tolerancia supone también una dejación de la defensa de una convivencia en la que debemos caber todos desde el respeto, y no hay respeto cuando se agrede a las víctimas ensalzando a los victimarios», subrayó el diputado general de Álava, Ramiro González, tras conocer la denuncia de la Fundación Buesa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.