El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista aérea de Vitoria. F. Lovicario

La alcaldesa urge a la Diputación fijar los índices para topar los precios al alquiler en Vitoria

El Gobierno vasco ve «muy posible» que la capital alavesa sea declarada zona tensionada de vivienda en octubre

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:36

Vitoria se encuentro en pleno proceso hacia su declaración como zona tensionada de vivienda, con lo que las administraciones buscan contener la escalada de precios ... del mercado del alquiler. En este contexto, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha reclamado a la Diputación foral de Álava para que «agilice su trabajo y conocer los índices de referencia necesarios para proceder a la limitación de los precios del alquiler».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparecen pintadas de «genocidas» y «Hamás, mátalos» sobre la obra de la israelí Yaël Artsi en Vitoria
  2. 2 Aparecen pintadas de «genocidas» y «Hamás, mátalos» sobre la obra de la israelí Yaël Artsi en Vitoria
  3. 3 El Obispado cambia los párrocos de once iglesias de Vitoria
  4. 4

    El fútbol se pone las botas en un restaurante de Vitoria
  5. 5

    Arasur reabre su hotel de 95 habitaciones tras cuatro años cerrado
  6. 6

    Descubren a un «radicalizado al yihadismo» tras intentar robar en un comercio en Vitoria
  7. 7

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  8. 8 Â«Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melonesÂ»
  9. 9

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  10. 10

    Los refugiados malienses ultiman su salida de Vitoria rumbo a Oñati y Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La alcaldesa urge a la Diputación fijar los índices para topar los precios al alquiler en Vitoria

La alcaldesa urge a la Diputación fijar los índices para topar los precios al alquiler en Vitoria