La alcaldesa urge a la Diputación fijar los índices para topar los precios al alquiler en Vitoria

Vitoria se encuentro en pleno proceso hacia su declaración como zona tensionada de vivienda, con lo que las administraciones buscan contener la escalada de precios ... del mercado del alquiler. En este contexto, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha reclamado a la Diputación foral de Álava para que «agilice su trabajo y conocer los índices de referencia necesarios para proceder a la limitación de los precios del alquiler».

Sin estos índices «nos veríamos obligados a seguir esperando en un escenario nada halagüeño en especial para los más jóvenes, que son quienes más dificultades tienen y sufren el problema de acceso a una vivienda», ha transmitido la regidora en una comparecencia pública este viernes.

El Consistorio vitoriano «ya ha hecho sus deberes presentando toda la documentación necesaria al Gobierno vasco», ha subrayado la regidora, recordando que el Ejecutivo autonómico ya publicó la orden de inicio del procedimiento de declaración el pasado mes de agosto. «Si no hay alegaciones, el próximo otoño podríamos ver publicada en el BOE la declaración». Etxebarria ha transmitido que culminar este proceso es uno de los retos más importantes que se ha marcado para el inicio del curso político.

Mientras tanto, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha señalado que es «muy posible» que la capital alavesa sea declarada zona de mercado residencial tensionada en octubre, cuando será efectiva la declaración de Bilbao. El responsable del PSE ha indicado que es «muy posible que, además de Bilbao, entre Vitoria».

El consejero ha subrayado que la declaración de zonas tensionadas es «el reconocimiento de un problema y de un mercado absolutamente tensionado por una demanda desbocada y por una oferta insuficiente, y la única manera que se ha inventado es hacer vivienda protegida, que es lo único que impacta sobre el mercado, y, por supuesto, también actuar sobre la ciudad construida, sobre los edificios preexistentes».

El Plan General, a punto

Además de esta herramienta, la alcaldesa de Vitoria también ha confirmado que el Ayuntamiento va en plazo para dar el visto bueno final del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la herramienta que marcará la expansión del municipio.

«La aprobación definitiva está a punto de ver la luz. A lo largo de este mes daremos ya los pasos finales para que en las siguientes semanas procedamos a la aprobación del documento que marcará cómo será el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad en los próximos años. El nuevo plan va a implicar más vivienda, más pequeños ámbitos de regeneración urbana, mayor edificabilidad, más flexibilidad de usos en el suelo industrial», ha destacado la socialista.