El alcalde de Zuia urge a la Diputación de Álava a aprobar un Plan General que lleva ocho años de trámites

El alcalde de Zuia, Unai Gutiérrez, ha comparecido este jueves ante las Juntas Generales de Álava para urgir a la Diputación a dar luz verde ... al Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que lleva en trámite desde 2017, es decir, ocho años. El regidor de EH Bildu ha expresado que el 11 de abril de 2025 se envió la documentación pertinente al Departamento de Urbanismo para su aprobación final. Un mes más tarde recibieron la petición del Ejecutivo foral de que necesitaba unos nuevos informes de la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El Ayuntamiento de Zuia ya había tramitado documentación favorable de ambas entidades. La CHE lo autorizó sin matizaciones. Pero en el caso de URA sí que se planteaban una serie de condiciones. Gutiérrez ha puntualizado que la agencia les transmitió que el informe era favorable «únicamente en lo relativo a aquellas propuestas que no incumplan nuevas demandas», es decir, sería desfavorable sólo si se sobrepasan una serie de parámetros urbanísticos (fundamentalmente, la construcción de nuevas viviendas) que conllevasen un incremento de la demanda de suministro de agua. «En Zuia están reconocidas tres nuevas demandas (de viviendas) en tres parcelas pequeñas, pero el municipio no quiere crecer más».

Ante la falta de respuesta desde el Palacio de la Provincia, el alcalde ha recordado que «la ley establece unos plazos de contestación, ya sea favorable o no favorable, que marca en tres meses». El mandatario de EH Bildu ha incidido en que ese margen ya se ha superado porque han transcurrido siete meses desde que la petición se cursó a la Diputación. Y, en opinión de Unai Gutiérrez, los nuevos informes requeridos «no afectan a la tramitación de la aprobación definitiva» del Plan General. «Desde ese día sólo he recibido un whatsApp en el que se me dice que van a intentar acelerar con URA y la CHE el proceso de respuesta». El Ayuntamiento trasladó una segunda petición a las dos entidades tras recibir la petición de los servicios forales «y aún no hemos recibido una respuesta».

Falta de abastecimiento

Este «bloqueo» de la aprobación del nuevo Plan General ha «afectado el desarrollo de varios proyectos», ha expresado Gutiérrez durante su comparecencia. Ha destacado la «construcción de vivienda pública en régimen de alquiler», que pretende «mejorar la situación de la vivienda para los vecinos» y también la «remodelación del antiguo ambulatorio de Zuia» que podría utilizarse para «el centro de mayores y el club micológico local, entre otros».

Sobre el supuesto retraso de la Diputación, el alcalde de EH Bildu dijo ver una «intencionalidad política». Porque, según Gutiérrez, la «principal justificación» del Ejecutivo foral es «la falta de abastecimiento que tiene este municipio». Una circunstancia que, aseguró, «ya se desbloqueó en la aprobación de 2008 de la anterior normativa con el compromiso de la construcción de una balsa que dotara de recursos hídricos al municipio».