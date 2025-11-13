El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Gutiérrez, alcalde de Zuia, ha comparecido este jueves ante las Juntas Generales de Álava. E. C.

El alcalde de Zuia urge a la Diputación de Álava a aprobar un Plan General que lleva ocho años de trámites

El Ejecutivo foral ha pedido al Ayuntamiento que entregue nuevos informes de URA y la CHE que el regidor sostiene que «no son necesarios»

Ania Ibañez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:46

El alcalde de Zuia, Unai Gutiérrez, ha comparecido este jueves ante las Juntas Generales de Álava para urgir a la Diputación a dar luz verde ... al Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que lleva en trámite desde 2017, es decir, ocho años. El regidor de EH Bildu ha expresado que el 11 de abril de 2025 se envió la documentación pertinente al Departamento de Urbanismo para su aprobación final. Un mes más tarde recibieron la petición del Ejecutivo foral de que necesitaba unos nuevos informes de la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

