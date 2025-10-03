Los alaveses ya reciclan el 41% de sus residuos: estos son los trece municipios que destacan
El objetivo de la Unión Europea es llegar al 50% de recogida selectiva en el año 2035
Viernes, 3 de octubre 2025, 10:56
La recogida selectiva en Álava ha experimentado un aumento del 7,3% en 2024, alcanzando así un 41%, mientras que los residuos sin separar disminuyeron ... un 1%, según el Observatorio de Residuos de la Diputación. Todo esto supone un avance hacia el objetivo europeo de lograr un 50% de recogida selectiva para el año 2035. Trece municipios destacan por superar este último porcentaje en recogida separada. Kripán (con apenas 178 habitantes) está a la cabeza, pues ha alcanzado el 78%. Le siguen Valdegovía, Zigoitia, Zalduondo, Elciego, Iruña de Oca, Zuia, Barrundia, Arratzua-Ubarrundia, Navaridas, San Millán, Bernedo y Peñacerrada. En los últimos quince años, el porcentaje de preparación para reutilización y reciclaje ha crecido del 21% al 40%, casi duplicándose.
Entre los avances, destaca el aumento del 19% en la recogida selectiva de biorresiduos, especialmente de poda, respecto a 2023. En total, se generaron 134.768 toneladas de residuos en 2024, que es lo equivalente a 397,30 kilos por habitante; un incremento de siete kilos por persona en comparación con el ejercicio anterior.
Planta de compostaje
En cuanto a los tratamientos, el 40% de los residuos generados en 2024 se destinaron a preparación para reutilización y reciclaje, de modo que se mantiene una evolución positiva hacia los objetivos legales. La futura construcción del centro de voluminosos y reutilización de Álava, junto con una planta de compostaje, reforzará estas metas, apunta el Departamento de Sostenibilidad e Innovación, que dirige Saray Zárate.
Los biorresiduos han incrementado su tasa de reciclaje del 22% al 25% en 2024. En papel y cartón, la tasa de reciclaje alcanzó el 74%, y en vidrio, el 78%, superando ya los objetivos europeos del 55% establecidos para el presente 2025. La reducción del uso de vertederos mejora, pues registra un descenso del 18% en los últimos diez años. Los indicadores reflejan una mejora en la recogida selectiva, un aumento en el reciclaje y una disminución sostenida de los residuos no separados.
