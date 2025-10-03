El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los alaveses ya reciclan el 41% de sus residuos: estos son los trece municipios que destacan

El objetivo de la Unión Europea es llegar al 50% de recogida selectiva en el año 2035

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:56

La recogida selectiva en Álava ha experimentado un aumento del 7,3% en 2024, alcanzando así un 41%, mientras que los residuos sin separar disminuyeron ... un 1%, según el Observatorio de Residuos de la Diputación. Todo esto supone un avance hacia el objetivo europeo de lograr un 50% de recogida selectiva para el año 2035. Trece municipios destacan por superar este último porcentaje en recogida separada. Kripán (con apenas 178 habitantes) está a la cabeza, pues ha alcanzado el 78%. Le siguen Valdegovía, Zigoitia, Zalduondo, Elciego, Iruña de Oca, Zuia, Barrundia, Arratzua-Ubarrundia, Navaridas, San Millán, Bernedo y Peñacerrada. En los últimos quince años, el porcentaje de preparación para reutilización y reciclaje ha crecido del 21% al 40%, casi duplicándose.

