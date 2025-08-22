El alavés asesinado en Cali sorprendió a sus agresores al entrar en su casa

Un robo que acabó de la peor manera. Ésta es la hipótesis principal en la que ya trabaja la Fiscalía de Cali, en Colombia, ... organismo encargado de investigar el «homicidio» del alavés Raúl López, ocurrido el lunes. Como adelantó la web de EL CORREO, varios desconocidos –todo apunta ahora a un par de ladrones– le abordaron en su casa situada en el barrio Valle Grande de la urbe sudamericana. Al parecer se los encontró cuando entró en su domicilio, ubicado en un área considerada «conflictiva» de esta ciudad.

Todo indica que a este primer encontronazo le sucedió «una pelea» con estas personas por ahora en paradero desconocido. La trifulca acabó con el joven vitoriano apuñalado. Recibió varias cuchilladas con un desenlace fatal. La víctima tenía «39 años».

Fuentes cercanas al fallecido siempre han sostenido que sufrió un «robo en su casa». Y ésta es la principal hipótesis manejada por la Fiscalía de Calí después de que, en un primer momento, el abanico se abriera «por precaución» a que los hechos estuvieran «relacionados con el consumo de estupefacientes».

Encontronazo Los investigadores ya atribuyen el crimen a «una riña por intolerancia»(una discusión)

Consultados por este periódico, tanto la Policía metropolitana –cuerpo que acudió al hogar del fallecido, un segundo piso en un bloque de la calle 39– como el Ministerio Público lo enmarcan en «una riña por intolerancia» (una discusión) con resultado fatal. Es decir, pudo ser víctima de unos ladrones de pisos que eligieron saquear su domicilio.

Al cierre de esta edición, las pesquisas lideradas por la fiscal Ángela Ramírez no se habían traducido aún en ningún arresto.

«Siguiendo el caso»

Preguntado el Ministerio de Asuntos Exteriores por su papel en este caso, su respuesta ayer a este periódico fue escueta. «El Consulado General y la embajada de España en Bogotá están siguiendo el caso y se mantienen en contacto con las autoridades locales». De manera paralela, los padres de López tienen previsto volar a tierras colombianas para tratar de encontrar respuestas.

Tras una juventud convulsa en Álava, López dejó la provincia hace ya un tiempo. Se instaló en Cali «hacia 2022». En el tercer municipio más poblado de Colombia llevaba una vida aparentemente tranquila. Sus allegados describen que allí había logrado un trabajo como taxista y que, además, guardaba ganado en una pequeña finca. Como es lógico, su muerte violenta ha conmocionado a su entorno en Vitoria y en Murgia.

Barrio Valle Grande La vivienda donde ocurrieron los hechos se ubica en un área considerada «peligrosa»

Cabe recordar que Cali, con alrededor de 2,2 millones de habitantes censados, está considerada la ciudad «más violenta» del país latinoamericano. Un botón. Sus ratios de homicidios son más elevados que los de la capital Bogotá o de Medellín. Dicho de otro modo, registra una media de tres crímenes al día. «Acá el 'movimiento' es constante», asumen medios policiales de esa urbe.

Valle Grande, donde residía López y lugar de los hechos, se ubica en la zona conocida como Comuna 21. La última medición del Observatorio de Seguridad de Cali cataloga este punto como uno de los «más inseguros» de la ciudad. De ahí que también proliferen los alquileres «más asequibles» en comparación con otras partes de este municipio.