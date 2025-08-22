El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle de Cali donde residía el vitoriano que murió acuchillado el lunes. E. C.

Homicidio en Colombia

El alavés asesinado en Cali sorprendió a sus agresores al entrar en su casa

La Fiscalía colombiana ya centra su investigación en que los dos ladrones le acuchillaron con inusitada violencia al ser descubiertos en el piso

David González

David González

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:16

Un robo que acabó de la peor manera. Ésta es la hipótesis principal en la que ya trabaja la Fiscalía de Cali, en Colombia, ... organismo encargado de investigar el «homicidio» del alavés Raúl López, ocurrido el lunes. Como adelantó la web de EL CORREO, varios desconocidos –todo apunta ahora a un par de ladrones– le abordaron en su casa situada en el barrio Valle Grande de la urbe sudamericana. Al parecer se los encontró cuando entró en su domicilio, ubicado en un área considerada «conflictiva» de esta ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Entre el domingo y el lunes lloverá en Vitoria... más de lo deseable»
  2. 2 Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  3. 3

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  4. 4 Persigue, navaja en mano, a varias personas junto a la estación de autobuses de Vitoria
  5. 5

    Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines
  6. 6

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  7. 7

    Los jóvenes apenas cubrirán el 20% de las jubilaciones en Euskadi en la próxima década
  8. 8

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  9. 9 Empuja a su pareja contra el frigorífico y tira su móvil cuando ella mantenía una videollamada con un amigo
  10. 10 Rozalén vuelve a mostrar su apoyo a Olatz Salvador, Maren y Kai Nakai: «Aquí tienen a una compañera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El alavés asesinado en Cali sorprendió a sus agresores al entrar en su casa

El alavés asesinado en Cali sorprendió a sus agresores al entrar en su casa