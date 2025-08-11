Álava sufre una noche tropical como antesala de otro día tórrido con alerta naranja

Nuria Nuño Lunes, 11 de agosto 2025, 10:57 | Actualizado 11:29h. Comenta Compartir

Álava se enfrenta este lunes a un nuevo capítulo de la ola de calor, con temperaturas que rozarán los 39 grados en Vitoria y los 40 en otros puntos del territorio, caso de Rioja Alavesa, y un calor sofocante que no da respiro ni por las noches. Las temperaturas esta madrugada no han bajado en numerosos rincones de los 20 grados; ese límite con el que se gana el calificativo de 'noche tropical'. Las mínimas más elevadas se han registrado en tres puntos altos: los puertos de Zaldiaran y Herrera, con 26 y 25,4 grados, respectivamente; y en Kapildui, donde el dispositivo que tiene instalado Euskalmet ha marcado 25,5 grados. En la capital alavesa, sus vecinos han soportado 21,5 grados, mientras que en Páganos (Laguardia) se han anotado 23,6, en Beluntza 23,1 y en Ilarduia 21,5 grados.

Estas temperaturas nocturnas no suelen ser habituales en Álava, pero hay que tener en cuenta que estamos en plena ola de calor, con máximas que ayer, domingo, con el territorio sumido en alerta naranja desde el mediodía abrasaron la provincia con más de 40 grados en la que fue, por el momento, la jornada más calurosa en lo que llevamos de verano.

#EguraldiaHoy



🌡Calor sofocante, sobre todo en el interior, máximas rondando los 35-40 ºC. En la costa 29-32 ºC.



↖↘ Viento sur, por la tarde girando a norte o noroeste, puede aliviar un poco el calor.



🌤 Soleado, con algunas nubes de evolución por la tarde. pic.twitter.com/B6xiDx2ab2 — Euskalmet (@Euskalmet) August 11, 2025

Este lunes, según informa la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, sigue muy presente ese riesgo climatológico por «temperaturas altas extremas» y «persistentes». Las máximas podrían rondar los 38 grados en Vitoria y los 40 se podrían superar en la zona del eje del Ebro. Y, además, a ese sofocante pronóstico se sumará otro aviso amarillo hasta la medianoche por incendios forestales, debido a esos elevadísimos grados que se prevén y «a la baja humedad relativa», según señalan las mismas fuentes. Esta será también la primera alerta estival de este tipo en la provincia. El día, en líneas generales, será «soleado», con algunas nubes de evolución por la tarde en el interior, que «podrían dejar algún chubasco en zonas de montaña», avanza la Agencia Vasca de Meteorología. Por la mañana, habrá viento del sur, que girará a noroeste por la tarde, primero en el litoral y luego en el resto de Euskadi.

Bajada de temperaturas

El calor seguirá siendo protagonista el martes. En algunos puntos las máximas pueden bajar un par de grados, pero seguirán siendo muy altas. En Álava, se mantendrán entre los 38 y 39 grados. El ambiente será de nuevo soleado, aunque por la tarde irán a más las nubes de evolución y por la tarde-noche se pueden dar algunos «chubascos dispersos o tormentas ocasionales».

De cara a este miércoles se espera una «bajada de las temperaturas». El descenso será más apreciable en el interior de Euskadi, donde las máximas se situarán entre los 30 y 34 grados. En el sur de Álava serán algo más altas y rozarán los 36. Según avanza Euskalmet, aparecerán más nubes, con nubosidad de evolución que aumentará por la tarde, cuando se pueden dar «chubascos tormentosos», especialmente en el interior del País Vasco.